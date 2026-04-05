Si no es el mejor refuerzo de Universitario de Deportes este 2026, pega en el palo. Caín Fara llegó con ciertas dudas en algún sector de la hinchada crema por venir del Atlanta de la Segunda División de Argentina, pero de inmediato tapó bocas y se consolidó en la zaga titular del cuadro crema. La pregunta dejó de ser sobre si iba a jugar, sino con quién iba a hacerlo. Y en su primer clásico del fútbol peruano, el zaguero demostró que puede dar la talla en partidos de alto riesgo. Supo manejar los momentos de presión y le ganó el duelo a Paolo Guerrero.

“Todo el equipo hizo un gran partido. Necesitábamos un triunfo como este. Fue mi primer clásico. La energía de la gente y lo que transmite Universitario fueron increíbles; vivirlo y, más aún, ganarlo como lo ganamos, fue especial”, comentó en L1MAX. Tuvo de compañeros en la defensa a Williams Riveros y Matías di Benedetto, y alejaron todo peligro, incluso, cuando tuvieron que batirse con el ingreso de Luis Ramos para acompañar al ‘Depredador’.

De paso, el ‘Gladiador’ respondió indirectamente a Paolo Guerrero, quien criticó el rendimiento de la ‘U’ y dejó entrever que no fue merecido la victoria para el cuadro crema, señalando que “jugaron al pelotazo”. Para Fara, el equipo dirigido por Javier Rabanal fue superior en varios tramos del partido y merecidamente sacó los tres puntos para meterse en la pelea por el título del Torneo Apertura.

“Creo que dominamos gran parte del juego. Se hizo friccionado, pero entró la que tenía que entrar. Ellos no tuvieron ninguna situación clara, salvo el tiro libre”, explicó el argentino, sobre la pelota parada que tuvo el capitán aliancista y que, luego de un ligero desvío, pegó en el poste del arco de Miguel Vargas. Además de esa jugada puntual, Kevin Quevedo tuvo dos situaciones claras de gol.

Finalmente, con respecto a la Copa Libertadores, no hay mucho tiempo para celebrar. Universitario de Deportes entrena este domingo y mañana viajará a Colombia para enfrentar al día siguiente a Deportes Tolima de Colombia en el estreno de la fase de grupos. Es decir, prácticamente 48 horas después afrontará un duelo trascendental donde el objetivo es igualar la campaña del año pasado, donde avanzaron a octavos de final.

“Necesitábamos sumar, dejar el arco en cero y meter presión en el campeonato. Si hoy perdíamos, íbamos a quedar lejos. Ahora tenemos un envión grande para la Copa”, finalizó Caín Fara, desde ya uno de los favoritos de los hinchas cremas, quienes le dejan saber su simpatía en las redes sociales por su juego y su garra. Toca repetir su nivel en el torneo local ahora en la Copa Libertadores.

Caín Fara llegó esta temporada 2026 a Universitario. (Foto: Universitario)

¿A qué hora juegan Universitario vs. Tolima?

El partido entre Universitario vs. Tolima, pactado para este martes 7 de abril, está programado para las 9:00 p.m., con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, y una hora más en Venezuela. Además, con siete horas más en España y parte de Europa.

¿En qué canales ver Universitario vs. Tolima?

La transmisión del Universitario vs. Tolima estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, canal disponible en cableoperadores como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus Premium. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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