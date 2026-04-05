La respuesta de Edison Flores a las declaraciones de Paolo Guerrero no se hizo esperar, añadiendo un nuevo capítulo a la intensidad del clásico del fútbol peruano. El ‘Orejas’, uno de los máximos referentes de Universitario de Deportes, salió al frente para defender el planteamiento de su equipo ante las críticas que señalaban que la ‘U’ solo había jugado al ‘pelotazo’. A pesar de que el volante no atraviesa su mejor momento futbolístico en la actualidad, su voz mantiene un peso dentro del vestuario crema y se hizo sentir ante Alianza Lima.

En sus declaraciones, Flores fue enfático al señalar que el fútbol se define por goles y efectividad, más allá de las interpretaciones sobre el dominio del juego. El atacante merengue minimizó la narrativa de que el triunfo fue inmerecido, en especial las declaraciones en caliente de Paolo Guerrero. Para el ‘Orejas’, la estrategia fue clara y los tres puntos obtenidos en el Monumental son el único argumento válido.

“Jugamos todo, ellos no tuvieron ninguna opción de peligro, los que tiraron pelotazos fueron ellos, luego a pelear divididas, tuvimos una jugada de gol con Alex (Valera) y luego Martín (Pérez Guedes). Es un partido nada más que nos acerca, si no luchamos los próximos partidos no sirve de nada”, declaró el zurdo, quien ingresó en el segundo tiempo ante Alianza Lima.

Desde el banquillo, la mano de Javier Rabanal como director técnico de Universitario fue clave, sobre todo en el replanteo. El estratega supo leer las carencias defensivas de su rival y los cambios terminaron siendo letales para llevarse el clásico. Además del ‘Orejas’, los ingresos de Jorge Murrugarra y Miguel Silveira fueron determinantes para darle ese refresco en el mediocampo, cuidar su ventaja y evitar que Alianza Lima logre el empate.

La tensión entre las declaraciones de Guerrero y la réplica de Flores solo confirma que el clásico sigue jugándose fuera de las canchas. Mientras Alianza Lima debe recuperarse de un duro golpe, Universitario celebró un triunfo que lo deja a tiro del liderato y la pelea por el título del Torneo Apertura. Con la diferencia recortada a solo dos unidades, el ‘Orejas’ apuesta ahora a dar pelea en los dos frentes.

Este martes, la ‘U’ visita a Deportes Tolima en Colombia por la fecha 1 de la fase de grupos de la Copa Libertadores y comienza la disputa internacional del equipo dirigido por Javier Rabanal. “Espero poder seguir dando lo mejor para el equipo que lo necesita y trabajando para tener más minutos”, señaló Edison Flores, quien podría tener más participación en el equipo ahora que inicia la pelea en dos torneos a la vez.

La ‘U’, que ahora suma 18 puntos en la tabla, se acercó a los íntimos que llevan 20 unidades. Y también una racha vigente de ocho clásicos sin perder: 4 ganados con el de anoche más 4 empates. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

¿A qué hora juegan Universitario vs. Tolima?

El partido entre Universitario vs. Tolima, pactado para este martes 7 de abril, está programado para las 9:00 p.m., con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, y una hora más en Venezuela. Además, con siete horas más en España y parte de Europa.

¿En qué canales ver Universitario vs. Tolima?

La transmisión del Universitario vs. Tolima estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, canal disponible en cableoperadores como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus Premium. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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