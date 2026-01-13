En Universitario tienen la mirada puesta en el tetracampeonato nacional y así seguir siendo el equipo dominante del fútbol peruano. Las últimas tres temporadas significaron títulos de Liga 1 en tienda crema; sin embargo, para este 2026 algunas cosas cambiaron, pero desde la interna aseguran la sostenibilidad de un proyecto exitoso que tendrá algunos protagonistas distintos como el caso de Caín Fara, refuerzo argentino, que se sumará a la zona defensiva. Procedente de Atlanta de Argentina (Primera B Nacional), brindó sus impresiones de lo que se viene con el club.

“La U es el desafío más grande de mi carrera. Cuando arranqué en inferiores jugaba de volante central, luego pasé a marcador central donde estuve en selecciones juveniles”, señaló Fara en declaraciones al canal oficial de la institución crema, en medio de los trabajos de preparación.

Caín no dudo en describir sus características en el campo de juego, resaltando también que no solo domina un frente, situación que lo puede poner un paso adelante en la competencia por el puesto de titular. Eso sí, reveló cuál es su punto más alto: “Creo que mi mejor versión es en línea de tres como stopper por derecha”.

Caín Fara es refuerzo de Universitario para el 2026. (Foto: Difusión)

Definitivamente, la situación de Caín Fara en Universitario para la temporada 2026 lo asoma como titular por ser un refuerzo extranjero; sin embargo, no tendrá una fácil competencia porque ingresa a una zona que se vio fortalecida con el paso de los años en el cuadro de Ate.

El último en llegar había sido Anderson Santamaría quien, a punta de buenas actuaciones, se insertó en la línea de tres que planteó Jorge Fossati junto a Williams Riveros y Matías di Benedetto, dejando a Aldo Corzo como relevo y también la aparición de César Inga por este sector o un poco más adelantado.

La incógnita también está en la inscripción de Riveros y Di Benedetto, quienes se encuentran en un proceso de nacionalización para el presente ciclo. El que alcance primero ser peruano y no ocupar plaza de extranjero podría tomar la ventaja en cuanto a titularidad.

Otra de las dudas surge en el planteamiento de Javier Rabanal porque no quedó claro si usará una línea de tres o irá con laterales en cuanto a la zona defensiva. Para Caín Fara, es uno de los retos más duros de su carrera a los 31 años, teniendo en cuenta que llega a un equipo campeón y que busca volver a hacerlo por cuarta vez consecutiva.

¿Cuándo se jugará la Noche Crema y dónde ver el partido?

Con las garantías listas desde el Ministerio del Interior, Universitario confirmó que jugará el sábado 24 de enero la Noche Crema 2026. El partido corría riesgo por Alianza Lima también jugará el mismo día; sin embargo, desde el Gobierno optaron por dar el visto bueno para su realización.

Este choque será en el estadio Monumental desde las 8:00 p.m. (hora peruana) y tendrá transmisión oficial por la señal de TV Perú (Canal 7 de señal abierta). La idea de llevarlo al canal del estado es tener un mejor alcance para todas las regiones del país. Esta noticia fue confirmada por el club.

Noche Crema 2026 será transmitida por TV Perú. (Foto: Universitario)

