Mientras Alianza Lima viene afinando detalles para definir la alineación titular que parará este miércoles en el Estadio Parque Federico Saroldi, Unión de Santa Fe no se queda atrás y en la interna toman este compromiso amistoso con mucha seriedad. A pocos días para el inicio de la Liga Profesional Argentina 2026, el conjunto santafesino espera sacar importantes conclusiones de su participación en la Serie Río de La Plata.

Bajo la dirección técnica de Leonardo Madelón, Unión arribó a Montevideo durante el pasado domingo y desde entonces viene entrenando en el Complejo Diego Forlán, un predio equipado con lo mejor para que no les falte nada en su estadía en Uruguay. Así pues, las siguientes horas serán claves para que el cuadro argentino también defina a su formación inicialista.

Según informan desde Argentina, lo más seguro es que Madelón utilice a un gran número de habituales titulares para este enfrentamiento con Alianza Lima, esperando sacar un balance positivo antes del arranque del campeonato argentino. Y es que el sábado 17 chocarán con Defensor Sporting, duelo donde planean usar una mixtura de jugadores con más piezas de recambio.

Hasta la fecha, el cuadro de Santa Fe solo se ha reforzado con el portero Matías Mansilla, por lo que es altamente probable que sea uno de los fijos para Leonardo Madelón. En teoría, se especula que será el mismo equipo que el entrenador piensa alinear en su estreno en la Liga Profesional Argentina frente a Platense, el jueves 22 de enero.

Del otro lado, después de su debut con derrota por 2-1 a manos de Independiente de Avellaneda, Pablo Guede pudo sacar sus primeras conclusiones de este arranque en el banquillo de Alianza Lima. El entrenador argentino sabe que todavía tiene que afinar muchos detalles para conseguir la versión de su equipo que tanto anhela, la misma que tiene la obligación de volver a campeonar en la Liga 1 y competir internacionalmente.

A puertas de un nuevo encuentro de preparación por la Serie Río de La Plata, donde los blanquiazules enfrentarán a Unión de Santa Fe, Guede viene trabajando en la oncena titular que parará en el Estadio Parque Saroldi. Según lo que pudo conocer Depor, se esperan algunas variantes nominales en la formación inicialista.

Recordemos que los íntimos se pararon de la siguiente manera ante Independiente: Guillermo Viscarra; Jairo Vélez, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Fernando Gaibor, Pedro Aquino, Sergio Peña; Federico Girotti, Eryc Castillo y Paolo Guerrero. Fue un 4-3-3 que tuvo a Vélez como lateral derecho, un movimiento que sorprendió a más de uno.

No obstante, según el primer trabajo de esta semana en Montevideo, Luis Advíncula viene sumando más rodaje en las sesiones de entrenamiento y su titularidad contra Unión de Santa Fe es una posibilidad. Es más, en uno de los equipos que paró Guede, el exjugador de Boca Juniors arrancó por el flanco diestro.

De esta manera, el entrenador de 51 años probó esta formación: Guillermo Viscarra; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Mateo Antoni; Sergio Peña, Jesús Castillo; Geray Motta, Jairo Vélez, Eryc Castillo; Paolo Guerrero. Fue un 4-2-3-1, pero bastante dinámico dependiendo de la ubicación de los volantes, con Vélez y Motta con mucha movilidad por el medio.

Este solo fue un ensayo y seguramente tengamos más novedades tras las últimas sesiones antes del amistoso. Lo cierto es que Luis Advíncula ha respondido positivamente a las exigencias físicas del comando técnico de Pablo Guede, por lo que, si finalmente no termina siendo titular contra el cuadro santafesino, podría tener su chance en la etapa complementaria.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Unión?

El partido amistoso entre Alianza Lima vs. Unión de Santa Fe, a disputarse en el Estadio Parque Saroldi (Montevideo), está programado para este miércoles 14 de enero. El duelo comenzará a las 4:15 p.m. (hora peruana) y a las 6:15 p.m. en Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil. En Colombia y Ecuador también iniciará a las 4:15 p.m.

¿En qué canales ver el partido entre Alianza Lima vs. Unión?

El encuentro entre Alianza Lima vs. Unión de Santa Fe será transmitido en exclusiva para Sudamérica a través del Plan Premium de Disney Plus. En Argentina, la señal estará disponible por ESPN Premium. No habrá transmisión por señal abierta en Perú, por lo que el streaming será la única alternativa para ver el partido de los íntimos en este torneo. Sin embargo, podrás seguir el minuto a minuto por la web de Depor.

