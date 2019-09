Cantolao vs. César Vallejo: se miden, este sábado, en el Miguel Grau del Callao por el Clausura

Cantolao vs. César Vallejo EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1, este sábado 14 de septiembre, desde las 5:45 p.m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de Gol Perú. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Cantolao y César Vallejo se verán las caras en busca de reencontrarse con la victoria para trepar a la zona media de la tabla. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Miguel Grau del Callao.

Cantolao vs. César Vallejo: horarios del partido



México - 5:45 p.m.

Ecuador - 5:45 p.m.

Perú - 5:45 p.m.

Colombia - 5:45 p.m.

Venezuela: 6:45 p.m.

Bolivia - 6:45 p.m.

Chile - 6:45 p.m.

Paraguay - 6:45 p.m.

Argentina - 7:45 p.m.

Uruguay - 7:45 p.m.

España - 12:45 a.m. (domingo 15 de septiembre)

Una racha de cinco partidos consecutivos sin ganar tiene Cantolao en la presente competencia, con tres derrotas y dos empates, por lo que urge de una victoria, la misma que no conoce desde julio pasado, cuando derrotó 2-1 a Alianza Universidad.

Clasificado a semifinales de la Copa Bicentenario tras eliminar a Real Garcilaso, Cantolao viene de un valioso empate ante Sporting Cristal, que le permitió llegar a los 5 puntos y ubicarse en el decimoquinto puesto.

Por su parte, César Vallejo, luego del auspicioso triunfo sobre Alianza Lima no sabe de alegrías: igualó con Sport Boys en el Callao, perdió a manos de Sporting Cristal en Trujillo y empató con Unión Comercio en Moyobamba en sus siguientes duelos.

En la tabla, César Vallejo -dirigido por 'Chemo' Del Solar- marcha en la decimotercera posición con 6 unidades.

Cantolao vs. César Vallejo: ¿dónde se ubica el estadio?

Cantolao vs. César Vallejo: posibles alineaciones

Cantolao : F. Nicosia, F. Jasaui, E: Mogollón, V. Salas, C. Sánchez, C. Cabello, J. Atoche, Y. Celi, C. Lasso, S. Rengifo, S. La Torre.



César Vallejo: R. Fernández; L. Fleitas, E. Villamarín, R. Garcés, J. Rostaing; E. Rodas, F. Ysique, V. Cedrón, R. García, G. Pacheco; S. Silva.

El gran momento de Yoshimar Yotún en la Selección Peruana y en Cruz Azul. (Video: América TV)

► Claudio Vivas sobre Manuel Barreto: "No fue ético. Solo me queda tragar veneno" [AUDIO]

► ¡Ataque letal! Paolo Guerrero y Edinson Cavani podrían llegar a Boca Juniors en 2020

► Purita creatividad: así lucen las camisetas de los 50 equipos clasificados a la etapa nacional de la Copa Perú

► Gracias, Gareca: la nueva oportunidad que le dio Jorge Sampaoli a Christian Cueva