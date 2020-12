Diciembre no solo es un mes en el que se dan a conocer nuevos fichajes de los clubes de la Liga 1, sino también se confirman salidas. Este miércoles, Arley Rodríguez oficializó su adiós de Carlos A. Mannucci, mediante un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram.

“Gracias este hermoso equipo por darme la oportunidad de soñar y quedar en su historia. Gracias a mis compañeros que desde el día uno me hicieron sentir como en casa. Gracias al cuerpo técnico que cada día me quería ver mejorar, y a la directiva, por darme la oportunidad y querer que me quede, pero esta vez el fútbol nos tiene destinos separados. Gracias a la hinchada por apoyarnos desde casa”, fue parte del texto de Arley Rodríguez.

Por otro lado, el delantero colombiano lamentó no haber jugado en el estadio Mansiche, con la presencia de sus seguidores. “Decir que siempre di lo mejor para este club y que me queda el sinsabor de no jugar en Mansiche con nuestra hinchada, pero sé que será un hasta pronto. Fuerza, Mannucci”, completó.

El mensaje de despedida de Arley Rodríguez.

Arley Rodríguez llegó a Carlos A. Mannucci en febrero del presente año, procedente de Envigado de su país. En total, el atacante participó en 22 partidos y anotó 4 goles en la campaña del cuadro norteño, que logró clasificar a la Copa Sudamericana 2021.

Antes de llegar a Carlos A. Mannucci, Arley Rodríguez también formó parte de Atlético Nacional, Leones, Alianza Petrolera, Lobos BUAP e Independiente Santa Fe.