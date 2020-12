Días tensos a vísperas de Navidad. ‘Rafo’ Castillo fue el encargado de dirigir a Atlético Grau durante su corta estadía en Primera División. En el elenco piurano, tuvo a Tiago Cantoro , jugador que llegó a préstamo proveniente de Universitario de Deportes con la intención de sumar minutos. Sin embargo, las nulas oportunidades que el futbolista tuvo en el equipo hizo que critique las decisiones de su extécnico, quien no se quedó callado y salió al frente para responder el motivo por el cual no lo usaba en los partidos de la Liga 1.

“No estuvo a la altura en el momento y en el comando técnico considerábamos que no estaba apto. Teníamos un tema de necesidad por las circunstancias y él venía a sumar minutos, pero no estaba en la capacidad de marcar la diferencia”, sostuvo ‘Rafo’ Castillo en diálogo con Depor.

El entrenador nacional también dio a conocer que el jugador de Universitario de Deportes sabía su condición en el equipo, por lo que no pudo evitar sorprenderse por las declaraciones que tuvo hacia él el último martes.

“Las circunstancias del equipo no permitían darle el tiempo que quizás él necesitaba para encontrar la forma. Es fácil decir las cosas. Él lo sabía y mostró una mejoría, pero la urgencia de sumar puntos no nos permitía exponerlo un poco más. Espero que la experiencia le sirva para que en el futuro muestre todo lo que sabe”, finalizó.

El inicio de la polémica entre Cantoro y Castillo

Tiago Cantoro llegó a Atlético Grau en la presente temporada cuando Rafo Castillo aún no era entrenador del elenco piurano. Tras su llegada, se ilusionó con sumar minutos en Primera División, pero el no hacerlo generó su incomodidad, por lo que le lanzó fuertes dardos a su extécnico.

“La verdad no sé por qué no me utilizaba, hubo varias situaciones que considero una falta de respeto hacia mí, pero de todo lo malo se aprende. Creo que pude haber aportado al equipo. En ningún momento me tomaron en cuenta, hubo momentos que no había gente en mi posición, ya sea por lesión o expulsión, y buscaban un futbolista de cualquier puesto para no ponerme a mí”, sostuvo el atacante crema en diálogo con ‘La Sobremesa’ con el periodista César Vivar.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.