El estadio Alejandro Villanueva fue testigo de uno de los partidos más vibrantes del Torneo Clausura. Deportivo Garcilaso sorprendió en Matute y derrotó a Alianza Lima por 4-3 en un duelo cargado de emociones, goles y tensión. El equipo cusqueño, dirigido por Carlos Bustos, se consolidó como líder del campeonato en una noche inolvidable para los hinchas imperiales. Pero más allá de lo que ocurrió en el campo, la atención también estuvo en las declaraciones del entrenador argentino, quien no solo analizó el partido, sino que también envió un mensaje que tocó fibras en el universo blanquiazul, recordando que alguna vez estuvo sentado en su banquillo.

Carlos Bustos, quien fue técnico de los íntimos hace unos años, comenzó destacando el nivel que mostró su actual plantel. Para el estratega, la primera mitad fue clave para inclinar la balanza a favor de Garcilaso, pues su equipo logró anotar cuatro goles que le permitieron irse con una ventaja amplia al descanso. “Hoy estamos contentos porque los jugadores plasmaron muy bien lo que pensábamos del partido y lo ejecutaron de gran manera”, señaló en conferencia de prensa.

El argentino no dudó en resaltar el compromiso de sus futbolistas, a quienes calificó como un grupo sólido y concentrado en alcanzar objetivos importantes. “Me tocó llegar a un plantel con jugadores comprometidos, que ya lo habían hecho bien en el Apertura y ahora lo están ratificando en el Clausura”, indicó el entrenador, valorando el esfuerzo colectivo que llevó a su equipo a lo más alto de la tabla.

Sin embargo, uno de los puntos más comentados de la previa había sido el arbitraje. Alianza Lima pidió que Diego Haro no dirija el encuentro, algo que finalmente no se cumplió. Consultado por este tema, Bustos sorprendió al defender al colegiado. “Después de un resultado como este no es momento de hablar del árbitro. Respeto y considero que Diego Haro es un gran juez. Estuvo bajo mucha presión, pero lo hizo bien”, sostuvo.

Eso sí, el estratega reconoció que hubo una acción puntual que le dejó dudas: un posible penal sobre Ezequiel Naya en el primer tiempo. “Si tengo que protestar una jugada es la del cabezazo a Naya. No fue un choque de cabezas, pero solo menciono eso, nada más”, aclaró, dejando en claro que no tenía mayores quejas sobre la actuación arbitral.

El emotivo mensaje para Alianza Lima

Más allá del análisis futbolístico, lo que más llamó la atención fue el mensaje que Bustos dirigió hacia Alianza Lima, institución con la que guarda un vínculo especial. “Va más allá del cariño y lo que le deseo a Alianza. Esto tiene que ver con el profesionalismo que tenemos”, mencionó, dejando ver que aún mantiene respeto y aprecio por su exequipo, pese a que ahora le toca defender otros colores.

El entrenador también aprovechó para enviar buenos deseos al club blanquiazul de cara a su participación en la Copa Sudamericana. “Me pone muy contento lo que están viviendo en el torneo internacional y ojalá sigan los éxitos en el club”, comentó, generando repercusión inmediata entre los hinchas íntimos.

¿Cuándo jugarán Alianza Lima vs. Universidad de Chile?

Luego de varios días de incertidumbre por conocer la decisión de la CONMEBOL, Alianza Lima y Universidad de Chile se verán las caras la próxima semana, en el compromiso correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Dicho duelo está programado para el jueves 18 de septiembre desde las 7:30 p.m. y se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en teleoperadoras como Movistar TV, DIRECTV y Claro TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR