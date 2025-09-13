Luego de tres derrotas en tres partidos, Nolberto Solano culminó su primera experiencia al mando de la Selección de Fútbol de Pakistán sub-23 en las Eliminatorias de la Copa Asiática. Un torneo donde el equipo que dirige el ‘Maestrito’ fue de menos a más, y también donde el entrenador peruano tuvo poco tiempo de trabajo. Por ello, y tras una intensa reunión con los directivos de la Federación local, tomaron una decisión radical: sustituir los entrenadores locales de su comando técnico y buscar gente del extranjero en busca del siguiente reto con el cuadro asiático.

La información fue corroborada por la prensa local. “Tras las eliminatorias de la Copa Asiática Sub-23, el entrenador Nolberto Solano decidió sustituir a los entrenadores asistentes locales Mehmood Khan y Gohar Zaman. Se espera que el entrenador de porteros Jaffar Khan permanezca en el cargo, mientras que es probable que se nombre a un nuevo entrenador asistente, local o extranjero, y a un analista de rendimiento para la selección absoluta masculina”, señaló Zeeshan Shafi, emisario pakistaní en su cuenta de ‘X’.

Debido a que solo se mantendrá el entrenador de arqueros, que fue arquero de la Selección de Pakistán por muchos años, son dos posiciones que necesita cubrir Nolberto Solano de cara a las Eliminatorias de la Selección Masculina: asistente técnico y analista de rendimiento. En ese sentido, la Federación asiática le dio libertad para elegir a las personas que ocuparán dichos puestos.

Es probable que el ‘Maestrito’ busque gente de confianza en esas posiciones y busque en el fútbol peruano a los elegidos, lo que abriría las puertas a más peruanos a Pakistán. Cabe recordar que en el Perú trabajó en Universitario, José Gálvez y la Selección Peruana, tanto Sub-23 como la mayor, dentro del comando técnico de Ricardo Gareca.

Se sabe que su contrato, más allá del traspié en las Eliminatorias a la Copa Asiática sub-23, implica revolucionar el fútbol en Pakistán y tratar de profesionalizar una liga y un torneo que nunca antes ha competido al más alto nivel y ha llegado a instancias decisivas en la Copa de Asia y la Copa del Mundo.

“El desafío es grande porque Pakistán es un país que está en desarrollo con el fútbol. No tiene una liga profesional, pero tiene futbolistas que quieren crecer. Quieren profesionalizar el fútbol en algún momento y mejorar a nivel internacional”, señaló el técnico nacional en entrevista con Radio Ovación apenas pisó Pakistán.

Nolberto Solano junto a los directivos de la Federación de Pakistán (Foto: @TheRealPFF)

