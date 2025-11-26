Cienciano culminó el Torneo Clausura con la clasificación a la Copa Sudamericana 2026, pero eso tampoco salvó la cabeza de Carlos Desio, quien dejó la dirección técnica del ‘Papá’ y en su lugar fue anunciado el también argentino Horacio Melgarejo. De hecho, fue su quinta experiencia en el fútbol peruano luego de su paso por Binacional, Sport Huancayo, ADT y Alianza Atlético. Ese conocimiento de la Liga 1 le dio voz para opinar sobre los equipos clasificados a los play-offs por ser Perú 2 y también sobre el flamante tricampeón Universitario de Deportes.

Para el exasistente de Jorge Sampaoli en las selecciones juveniles de Argentina y Santos de Brasil, el mérito de Universitario fue ser el equipo más prolijo del campeonato y mantener su distancia en puntos con respecto a sus más cercanos perseguidores. De hecho, también alabó el nivel de Andy Polo y César Inga, a quien dirigió en ADT. Eso sí, para el DT tanto Alianza Lima como Cusco FC tuvieron un especial mérito.

“Me gusta más el juego de Cristal, pero la jerarquía de Alianza se puede imponer. Cristal tiene muchos jóvenes, son jugadores muy buenos, con gran futuro y que ya están en la selección, pero le falta esa jerarquía. El mejor plantel del torneo lo tiene Alianza Lima y el que mejor jugó fue Cusco. La ‘U’ salió campeón porque fue un equipo prolijo, con un gol le alcanza para ganar un partido. Es el equipo que menos goles le meten, defiende muy bien”, declaró Desio en Línea de 5.

Luego de llegar en pleno Torneo Apertura, Cienciano acabó en el octavo puesto del Acumulado y pudo obtener el último boleto a la Copa Sudamericana tras los resultados de ADT y Sport Huancayo, que se quedaron con las manos vacíos. De hecho, los tres representantes de la ciudad imperial obtuvieron su pase a un torneo internacional si contamos a Cusco FC (Copa Libertadores) y Deportivo Garcilaso (Copa Sudamericana).

Cienciano clasificó a la Copa Sudamericana 2026 con Carlos Desio como entrenador. (Foto: Cienciano)

El entrenador argentino explicó que la efectividad de Universitario fue clave para llevarse el título de la Liga 1 por tercer año consecutivo, aunque para los play-offs ve con más opciones a Alianza Lima sobre Sporting Cristal por su mayor jerarquía. Eso sí, pensando en una final destacó las bondades de los íntimos así como de Cusco FC, que quedó segundo en el acumulado en la temporada 2025.

Por otro lado, Desio recordó que fue uno de los entrenadores que le dio la oportunidad a Pedro Díaz, actual golero de Cusco FC, cuando estaba al mando de ADT. “En ese momento el titular era Eder Hermoza, pero se lesionó y fue la oportunidad de Díaz, la tomó y no soltó más el puesto. Pedro es un arquero de selección, está en momento para irse. Lo veo en México, en la liga mexicana, donde la altura no es tan condicionante. Para Europa le falta un poco de talla”, declaró el argentino.

Finalmente, el DT lamentó su partida de Cienciano y aseguró que se tomará unas vacaciones en su natal Argentina y luego evaluará algunas ofertas, donde espera continuar dirigiendo por sexto año consecutivo en el fútbol peruano. En ese sentido, aseguró que de momento no ha recibido propuestas, pero tampoco descarta continuar su carrera en otra liga de Sudamérica.

“No hay nada concreto, mi objetivo era clasificar a una Copa y se cumplió, pero los dirigentes (de Cienciano) decidieron no renovarme. Si bien fue un equipo que pudo haber terminado más arriba, también fue un campeonato donde cualquiera le podía ganar a cualquiera. Luego de fiestas evaluaré mi futuro”, fue la reflexión final de Carlos Desio.

Alianza Lima vs. Sporting Cristal se enfrentan en semifinales de los play-offs para ser Perú 2. (Foto: Liga 1)

