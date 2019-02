Carlos 'Kukín' Flores: los conmovedores mensajes de 'Puchungo' Yáñez y el 'Conejo' Rebosio

Alfonso Yáñez y Miguel Rebosio lamentaron profundamente la partida de Carlos 'Kukín' Flores. La amistad unió a estos tres exjugadores en hinchas de Sport Boys. La muerte del futbolista afectó mucho a ambos.

No puedo creerlo por qué nos dejas así nero loco, de forma tan inesperada, que despertar para doloroso. No sabía de verdad que tanto te quería. Dios te tenga en su gloria", escribió 'Puchungo Yáñez en su cuenta de Twitter.

"6.30 a.m. suena mi celular con esta triste noticia....fui a verte y ya era tarde... no sabes el vacío que me dejas. Mi nero loco te amo", fue el sentido mensaje del 'Conejo' Rebosio.

El futbolista peruano Carlos 'Kukín' Flores falleció a los 44 años. El deportista, identificado con los colores de Sport Boys , fue encontrado sin vida en su vivienda en San Miguel. El fútbol peruano llora su partida.



