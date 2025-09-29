Alianza Lima volvió a tropezar en la Liga 1, luego de perder por 2-1 ante Cienciano en Cusco y quedar demasiado relegado en el Torneo Clausura: con 10 partidos disputados, los íntimos solo han sumado 15 puntos y quedaron a nueve del líder Universitario de Deportes. En medio de esta caída en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, un futbolista se llevó todos los reflectores tras volver a conocerse en el ojo de la tormenta: Carlos Zambrano.

El defensor de 36 años volvió a perder los papeles al hacerse expulsar tontamente, luego de un codazo directo a la cabeza de Santiago Arias. Recién habían transcurrido los primeros 35′, cuando Alianza Lima se vio obligado a replantear al tener que jugar con uno menos en la altura, además de estar con la obligación de remontar un 2-0 en contra.

Esta fue la sexta expulsión del ‘León’ en lo que va del 2025, siendo la segunda por la Liga 1. Su descontrol volvió a perjudicar a los blanquiazules en un momento picante, dejándose llevar por su vehemencia y agresividad. Recordemos que hace poco, en el partido de ida ante la Universidad de Chile, también había recibió la tarjeta roja tras otra agresión a Charles Aránguiz, perdiéndose la vuelta en Coquimbo.

Ya en frío y más calmado, Carlos Zambrano rompió su silencio y habló ante las cámaras de Fútbol En América sobre su expulsión, confirmando que en el próximo entrenamiento hablará con sus compañeros para ofrecerles unas disculpas. Eso sí, aseguró que aprenderá de esto y no se derrumbará fácilmente.

“Son cosas que se dan en el fútbol. Simplemente me siento culpable, responsable, no solo de este partido, sino de otros partidos también. Creo que mis compañeros se merecen unas disculpas, ya llegará el momento, en el entrenamiento hablaremos con mis compañeros”, aseguró.

“Esto sigue, sé de la calidad de jugador que soy, y no puedo tirar al suelo por eso, simplemente a levantarme nada más. Yo tengo que disculparme con mis compañeros, con todo el equipo”, aclaró el exdefensor de Boca Juniors, antes de tomar su vuelo para dejar Cusco con dirección a Lima.

Aunque ya tiene 36 años y es un futbolista experimentado, Zambrano aseguró que todavía está a tiempo de corregir este tipo de errores que perjudican a su equipo, más aún en la recta final del campeonato. Además de levantarse, el defensor cree que aún falta mucho para que se defina el campeonato –a Alianza Lima le quedan siete partidos por disputar–.

“Una expulsión expone al grupo, más en altura, pero bueno, son cosas que se dan y hay que tratar de corregirlas. Voy a levantarme de esta, he pasado cosas peores. A levantarse, que falta mucho todavía”, sentenció. Ojo, Néstor Gorosito no solo no podrá contar con él ante Atlético Grau, tampoco con Renzo Garcés, quien debe cumplir su último partido de suspensión. Panorama complicado en La Victoria.

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de perder por 2-1 a manos de Cienciano, Alianza Lima volverá a tener actividad a mitad de semana cuando reciba a Atlético Grau, en el partido válido por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el miércoles 1 de octubre desde las 8:30 p.m. y se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

