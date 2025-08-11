La temporada 2025 de Alianza Lima se ha visto marcado por la constante seguidilla de partidos entre Liga 1 y torneos internacionales. Insertados ahora en la Copa Sudamericana (tras su participación en Libertadores), el próximo miércoles jugarán el partido de ida de octavos de final ante Universidad Católica de Ecuador. Sin embargo, el 24 de agosto disputarán el clásico ante Universitario en el estadio Monumental por el Torneo Clausura. Carlos Zambrano, uno de los capitanes del equipo, habló sobre lo que se viene y dejó un claro mensaje al ‘compadre’.

En un inicio el Universitario vs. Alianza Lima se jugaba el lunes 25 de agosto, pero por razones de convocatoria en la Selección Peruana decidieron colocarlo un día antes. En ese sentido, desde tienda crema solicitaron que no haya dicho cambio porque juegan el jueves 21 ante Palmeiras en Brasil, por la vuelta de Copa Libertadores. Sin embargo, todo se mantendrá para el 24. El ‘Kaiser’ se mostró esquivo a este reclamo.

“Para mí es una tontería lo que están reclamando, porque nosotros venimos jugando desde enero, intentamos hacer cambios, pero no se dieron. Hay que acatar lo que hay, creo que nunca se jugó un Clásico un lunes. A la vez se le entiende un cambio de fecha para que tengan más descanso, pero también nos tocó y lo acatamos. Ellos tienen una plantilla amplia”, apuntó en Radio Ovación.

Zambrano también mostró su postura por el uso del VAR en la Liga 1 y las decisiones arbitrales: “Quienes miran eso son los mismos árbitros, personas que siempre se pueden equivocar. Preferiría mil veces que el árbitro se equivoque sin VAR, pero sabiendo que hay VAR y no lo utiliza bien, ahí es donde causa la molestia”.

El defensa blanquiazul también agregó que, a pesar de la implementación en la Liga 1, no existe una garantía total: “Es tecnología que lo van a utilizar a su gusto la mayoría de gente. Para mí el VAR no ayuda mucho, a veces toca a favor, otras en contra, hay que asimilarlo”.

La ilusión de la Copa Sudamericana

Con el boleto de octavos de final, Alianza Lima buscará seguir vigente a nivel internacional. Para Carlos Zambrano, la ilusión de ganar la Copa Sudamericana existe y el próximo choque será clave para sus intereses. El defensa reconoció que no son inferiores a nadie, teniendo en cuenta el camino que pasaron en este 2025 en la Copa Libertadores.

“Ilusionarse no cuesta nada. Antes se anhelaba ganar un partido, luego pasar una fase de grupos, hemos ido paso a paso creciendo, y creo que tenemos una posibilidad muy linda, ya que en los ‘mata a mata’ pasa cualquier cosa, no podemos sentirnos menos que nadie porque tenemos plantilla para competirle a cualquiera”, apuntó.

Además, agregó: “El miércoles lo principal es ganar sí o sí, con un marcador amplio si se puede para ir más tranquilos a Ecuador, sabemos que este equipo será más complicado que Gremio y Boca, es un equipo que mete más, tenemos que trabajar con humildad”.

Eso sí, no descuidarán el desarrollo de la Liga 1: “Sabemos que estamos en deuda a nivel local, tampoco podemos descuidar el torneo, nos ha estado costando definir los partidos. Pero esto recién comienza, tampoco es para alarmarse tanto, aún así no podemos regalar más puntos, hemos perdidos puntos tontamente”.

