Sport Boys ya movió sus fichas en el mercado de pases pensando en la próxima temporada y busca asegurar la continuidad de una de sus principales figuras defensivas. El gerente deportivo del club chalaco, Mario Flores, ratificó públicamente que la institución formalizó una oferta de renovación para retener a Carlos Zambrano, aunque el zaguero nacional pidió un plazo prudente para definir su futuro.

Durante una entrevista concedida al programa Lo Bueno, lo Malo y lo Feo, el directivo explicó que el primer acercamiento dejó sensaciones positivas en la interna del equipo porteño. “Él me ha pedido unos días para poder analizar lo que pueda venir para él también. Nosotros ya le presentamos una oferta, él estaba conforme”, señaló Flores respecto a la postura inicial del defensor tras recibir las condiciones planteadas por la dirigencia.

No obstante, el gerente de la ‘Misilera’ reconoció que la resolución final está exclusivamente en manos del futbolista, dado que actualmente no mantiene vínculo vigente que lo ate a la institución con miras al 2027. En ese sentido, Flores prefirió mantener la cautela mientras aguarda una respuesta definitiva en el Callao.

Respecto a este escenario contractual, el dirigente profundizó en la libertad que posee el experimentado zaguero para escuchar otras alternativas en el fútbol local. “Carlos es jugador libre y él verá qué decisión va a tomar. Nosotros acá ya hicimos lo que tenemos que hacer: enviarle una propuesta, que el jugador la vea. Me ha pedido unos días y esperaremos a que todo vaya bien”, puntualizó.

Sport Boys quiere asegurar la continuidad de Carlos Zambrano para el 2027. (Foto: Sport Boys)

La insistencia por asegurar la permanencia del ‘León’ responde al impacto que generó desde su arribo al primer puerto a mediados del Torneo Apertura. A lo largo de su estadía en el club, el central se consolidó como una pieza inamovible y titular indiscutible dentro del esquema táctico del director técnico Carlos Desio.

Para el comando técnico rosado, la continuidad de Zambrano resulta prioritaria en el armado del plantel que afrontará un 2027 histórico, año en el que Sport Boys celebrará su centenario institucional. De hecho, el proyecto deportivo que encabeza Desio apunta a sostener una base de jerarquía en la que espera contar tanto con el zaguero como con Christian Cueva para pelear arriba en la próxima campaña.

Ojo, el propio Desio ya adelantó que hay jugadores que están en la mira de otros clubes y así el club se podría desarmar de cara al 2027. “Llontop lo quiere la U, a Saba lo quiere Alianza, a Mora lo quiere Alianza, a Melián lo quiere Alianza, a Nequecaur lo llevamos a Libertad. Eso quiere decir que hacemos bien el trabajo”, declaró en el canal de Silvio Valencia.

De hecho, diversas informaciones señalan que Mathías Llontop, lateral izquierdo del club rosado en esta temporada, ya llegó a un acuerdo de palabra con la directiva de Universitario de Deportes, tal como adelantó el propio Desio. De esa manera, el cuadro rosado pierde a una pieza clave para el año de su centenario.

Sport Boys comienza a planificar su centenario: Carlos Desio seguirá al mando del equipo. Foto: X/Sport Boys

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