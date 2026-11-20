Mathías Llontop es nuevo jugador de Universitario de Deportes, según la información adelantada por el periodista Enrique Vega. El lateral izquierdo de 24 años reforzará el plantel crema, proveniente de Sport Boys, a partir de la temporada 2027, tras llegar a un acuerdo contractual por dos temporadas con opción a extenderse por un año adicional. Aunque en Ate mantienen la política de no oficializar incorporaciones hasta el cierre del campeonato actual, el acuerdo ya está cerrado para potenciar la banda izquierda del equipo.

El traspaso se concreta luego de que el futbolista decidiera poner fin a su etapa en el Callao. Si bien la directiva de Sport Boys buscó renovarle y retenerlo en el equipo —incluso de cara al año de su centenario—, el defensor tenía tomada la decisión de cambiar de rumbo y ya se despidió de sus compañeros en el conjunto rosado. Su salida del cuadro chalaco fue confirmada esta tarde por el propio técnico Carlos Desio durante en el canal de Silvio Valencia.

Desde el plano contractual, la operación resultó favorable para Universitario debido a que Llontop llegará en condición de agente libre. El lateral disputó la presente temporada en Sport Boys en calidad de cedido desde FBC Melgar, club dueño de su pase con el que mantiene vínculo vigente hasta diciembre de este año. Sin embargo, la institución arequipeña no tenía planes de extender su contrato al no considerarlo dentro de su proyecto deportivo para la próxima campaña.

Su llegada a Ate está respaldada por un destacado rendimiento individual a lo largo de la Liga 1 2026. Vistiendo la camiseta rosada, Llontop se consolidó como titular indiscutible al acumular más de 2,700 minutos de competencia en 33 encuentros disputados, registrando además un gol y cuatro asistencias. Este nivel lo posicionó como uno de los laterales más consistentes del torneo local, generando incluso pedidos de referentes como César Cueto para que sea considerado en la Selección Peruana.

Formado profesionalmente tras debutar en 2020 con la Universidad de San Martín, el defensor nacido en Lima suma experiencia en el fútbol nacional tras su paso por Carlos A. Mannucci entre 2022 y 2024, y su posterior fichaje por Melgar en 2025. Asimismo, cuenta con recorrido internacional en categorías juveniles habiendo integrado la Selección Peruana Sub-23 que disputó el Preolímpico Sudamericano de 2024 en Venezuela.

Con esta incorporación, Universitario asegura un buen elemento para competir tanto en el torneo local como internacional en 2027. Por su parte, en Sport Boys ya trabajan en la reestructuración de su zona defensiva para cubrir la baja de una de sus principales figuras de la temporada, apuntando a nombres como Sebastián Aranda para ser su reemplazante.

Mathías Llontop. (Foto: Sport Boys)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de empatar por 2-2 con CD Moquegua, Universitario volverá a tener actividad luego de la fecha FIFA cuando visite a Sport Huancayo, en el compromiso correspondiente a la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el domingo 22 de noviem

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

TE PUEDE INTERESAR