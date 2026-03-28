Sangre nueva: Adrián Quiroz y la reveladora charla con Mano Menezes antes de su debut con Perú

Adrián Quiroz no desaprovechó la confianza de Mano Menezes y solo le bastó 20 minutos para que su zurda generé la jugada más peligrosa en el arco de Senegal a favor de Perú. Y es que encontró un pase de Jairo Concha y en primera remató con técnica, pero el arquero Mory Diaw a mano cambiada con la zurda desvió el balón al travesaño del arco. Fue la jugada más peligrosa del conjunto peruano en todo el encuentro, en un partido donde le ha costado generar situaciones. Al final, Senegal se impusó 2-0 sobre Perú en Francia, marcando diferencias claras en el desarrollo del juego.

Depor se contactó en exclusiva con Adrián Quiroz, que respondió de manera breve a este diario sobre su debut con la selección peruana ante Senegal, en París, Francia.

“Estoy agradecido con Dios por este momento, gloria y honra para Dios. Obviamente queríamos obtener un triunfo, sabíamos que era un rival duro último campeón de África, pero feliz de poder debutar y agradecer a todos los compañeros y cuerpo técnico por la confianza que me brindan”, comenzó diciendo el volante de la bicolor a este diario.

En relación con la jugada de peligro más clara de Perú que tuvo Quiroz en sus pies, el volante de Los Chankas y la selección peruana nos dijo lo siguiente: “Yo iba picando y vi al arquero un poco salido entonces no dude en pegarle de primera, mérito del arquero que llegó a sacar ese tiro, con la bendición De Dios ya llegará”, agregó.

Luego, le consultamos, que indicación le dio el técnico de la selección peruana, Mano Menezes cuando le indicó que iba a ingresar al campo de juego, ya que reemplazó al mundialista André Carrillo. El volante de Chankas en pleno vestuario del Estadio en París.

“El profesor me dijo que entre con confianza, que juegue como lo estoy haciendo en el club, y que analice las jugadas que piense rápido porque ellos presionan mucho y que me deseaba lo mejor que sea el inicio de una estupenda carrera”, sentenció.

Ahora, Perú se enfrentará este martes a Honduras, a las 13: 00 p.m. en el estadio Estadio Butarque, Leganés, España, recinto que cuenta con una capacidad para 12.454 espectadores.

Finalmente, con respecto al juego de martes, Quiroz nos dijo lo siguiente: “Si obviamente la mentalidad de nosotros es ganar siempre y darle esa alegría a los peruanos también, se que con la bendición De Dios se logrará”, sentenció