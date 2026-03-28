Miguel Rondelli. (Foto: Liga 1)
Miguel Rondelli. (Foto: Liga 1)

Después de varios días de suspenso, se definió el futuro de Miguel Rondelli: ya no es más director técnico de Cusco FC y desde ahora comandará a otro club de la Liga 1. Según revelaron en L1 Radio, el entrenador argentino llegó a un acuerdo con el conjunto cusqueño y ahora tomará la posta de Juan Reynoso en Melgar.

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¿Cuándo volverá a jugar Melgar?

Luego de empatar sin goles con ADT, Melgar volverá a tener actividad luego de la fecha FIFA cuando reciba a Cusco FC, en el compromiso correspondiente a la jornada 9 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el sábado 4 de abril desde las 3:30 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental de la UNSA.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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