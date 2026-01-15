El camino de CD Moquegua hacia su estreno en la Liga 1 se ha visto sacudido por una noticia que genera incertidumbre en la recta final de la preparación. Cuando el club afinaba detalles deportivos y logísticos para afrontar su primera experiencia en la máxima categoría, una decisión administrativa alteró el panorama. El tiempo juega en contra y el margen de reacción es corto, justo cuando el calendario empieza a apretar. En medio de la expectativa de los hinchas, surgió un obstáculo que no estaba en los planes. No se trata de un tema futbolístico, sino de un procedimiento clave exigido por el reglamento.

En las últimas horas se conoció que la Federación Peruana de Fútbol resolvió suspender la licencia del Club Deportivo Moquegua, situación que compromete su participación en la Liga 1 2026. La medida se tomó tras detectar el incumplimiento de un requisito administrativo dentro del proceso de licenciamiento, lo que activó automáticamente la sanción establecida en el reglamento vigente.

Según lo señalado en la resolución, la suspensión se mantendrá vigente hasta que el club presente la documentación exigida que acredite no contar con deudas vencidas de años anteriores. En el documento se precisa que la medida seguirá activa “hasta la fecha en que el club cumpla con presentar la documentación correspondiente ante la Gerencia de Licencias”, dejando claro que no se trata de una exclusión definitiva, sino de una observación pendiente de subsanación.

Con el correr de las horas, se fue aclarando el origen real del problema. Desde el entorno del club se indicó que la falta no está relacionada con deudas salariales ni con obligaciones tributarias. Por el contrario, se remarcó que los pagos con los futbolistas y otras entidades se encuentran en regla, lo que permitió descartar un escenario más complejo.

Comunicado de CD Moquegua con respecto a la licencia suspendida | Foto: CD Moquegua

El punto crítico, según se explicó, fue la no presentación del certificado de no adeudo ante la FPF. Aunque el club intentó sustentar su situación mediante otros documentos administrativos, estos no reemplazan el certificado exigido por el reglamento. La normativa es clara y no admite interpretaciones ni alternativas para cumplir ese requisito específico.

Ante la preocupación generada, CD Moquegua emitió un pronunciamiento oficial para llevar tranquilidad a su hinchada. En su comunicado, la institución aseguró que “a la fecha, el club no mantiene deuda alguna pendiente” y que se encuentra a la espera de la emisión oficial de la carta de no adeudo por parte de la FPF, documento que permitiría levantar la suspensión.

Desde el club también señalaron que este procedimiento forma parte del proceso regular de licenciamiento y que vienen cumpliendo con sus obligaciones de manera ordenada y transparente. La dirigencia confía en que, una vez emitida la carta correspondiente, la situación quedará resuelta sin afectar la planificación deportiva.

Mientras tanto, el tiempo sigue avanzando. A pocas semanas del inicio del torneo, CD Moquegua aguarda una pronta respuesta para confirmar su presencia en el campeonato. El estreno, programado para los primeros días del Apertura, depende ahora de que el trámite administrativo se cierre a tiempo y permita al equipo sureño cumplir su anhelado debut en la Liga 1.

