A pocos días de iniciarse el campeonato de Primera División en nuestro país, el club Sport Boys hizo de conocimiento público que se les notificó que han suspendido su licencia para participar en la Liga 1. Con la primera fecha programada, se genera un clima de inestabilidad en la institución deportiva más tradicional del primer puerto.

Esto, debido a una serie de incumplimientos de compromisos financieros asumidos durante la temporada 2025, según se lee en el pronunciamiento. No es la primera vez que se tomaría una determinación así por parte de los órganos competentes, como parte de la sanción al club infractor.

Sin embargo, la Administración Temporal aseguró este miércoles que asumirán los compromisos pendientes de la institución y serán parte del Torneo Apertura con total normalidad. Este pronunciamiento resulta clave para la tranquilidad del hincha rosado que sueña con pelear el campeonato y llegar a un torneo internacional.

“Esta administración, teniendo planificada esta eventual contingencia, ha tomado la decisión de asumir los compromisos previamente citados y, con ello, asegurar la participación del Club en el torneo Liga1 Te Apuesto 2026”, indica parte del documento.

Comunicado de Sport Boys sobre su licencia suspendida. (Imagen: Sport Boys)

Como se recuerda, La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) designó en setiembre de 2025 al ingeniero Martín Noriega Linch como nuevo administrador de Sport Boys. Pese al poco tiempo en el cargo, su gestión resolverá, según afirmó, esta situación antes del debut rosado.

Cabe mencionar que el club del Callao está próximo a celebrar su centenario de fundación en el 2027, por lo que esta temporada resulta clave para llegar en óptimas condiciones deportivas y financieras en esta histórica fecha.

Sport Boys jugará el sábado 31 de enero en condición de local ante Los Chankas, desde la 1:00 p.m. en el estadio Miguel Grau del Callao, por la primera fecha del Torneo Apertura.

‘La Misilera’ apuesta este año por el entrenador colombiano Jaime de la Pava, quien contará con Percy Liza, Gustavo Dulanto, Diego Melián, Federico Illanes, Mathías Llontop, Renzo Alfani, André Vásquez, Anghelo Flores, Juan David Torres, y Rolando Díaz como refuerzos.

