Universitario de Deportes atraviesa días intensos de preparación de cara a una temporada que genera altas expectativas en Ate. El trabajo físico, la adaptación de los refuerzos y los primeros ensayos futbolísticos marcaban la agenda del plantel, que se enfoca en llegar en óptimas condiciones al inicio oficial del año. Sin embargo, en medio de ese panorama positivo, una novedad encendió las alertas dentro del club. Héctor Fértoli habría sufrido una lesión que lo alejaría de las canchas por unas semanas claves para el cuadro crema. La noticia se conoció mientras el equipo afinaba detalles para sus próximos amistosos.

La información fue revelada por el periodista Carlos Univazo, quien dio a conocer que Universitario ya tiene su primera baja en esta pretemporada. “La primera baja en la ‘U’ para el 24 es el volante Fértoli, por lesión”, señaló en sus redes sociales, confirmando una ausencia que no estaba en los planes iniciales del comando técnico. El mensaje dejó claro que el mediocampista argentino no podrá estar disponible en el corto plazo.

Héctor Fértoli, uno de los refuerzos extranjeros del club para esta temporada, venía cumpliendo con los trabajos de pretemporada y dejando buenas sensaciones en los entrenamientos. Su rendimiento había sido bien valorado internamente. No obstante, una molestia física lo obligó a frenar todo justo cuando comenzaba a tomar ritmo futbolístico.

Con el paso de las horas se conoció que la lesión se produjo durante los trabajos previos a los amistosos programados. Si bien desde el club manejan cautela, el inconveniente físico compromete su presencia en los partidos de preparación y, especialmente, en uno de los eventos más esperados por la hinchada crema. La prioridad ahora es evitar cualquier complicación que pueda afectar su continuidad en el arranque del campeonato.

El jugador argentino se muestra motivado en los entrenamientos del equipo en Campo Mar 'U'.

En ese contexto, quedó descartada su participación en la Noche Crema, partido de presentación que Universitario afrontará en el Estadio Monumental. El cuerpo médico y el comando técnico optaron por no arriesgar al futbolista, entendiendo que el calendario oficial está cada vez más cerca y que el objetivo es tenerlo disponible en plenitud más adelante.

Mientras tanto, el plantel continúa con su agenda de amistosos y trabajos físicos. Universitario tiene programados encuentros de preparación que servirán para ajustar el funcionamiento colectivo y evaluar alternativas, especialmente ahora que una de las opciones en el mediocampo no estará disponible. Para el técnico, este escenario también representa una oportunidad para observar a otros jugadores.

La lesión de Fértoli no sería de gravedad, pero le tomaría entre 2 a 3 semanas de recuperación. Sin embargo, este tiempo demandará paciencia y seguimiento constante. La idea es que el futbolista cumpla con el proceso médico completo antes de volver a la competencia, considerando la exigencia que tendrá la temporada, tanto a nivel local como internacional.

De esta manera, Universitario suma su primer contratiempo en plena pretemporada. A la espera del parte médico oficial y de la evolución del jugador, en Ate confían en que la ausencia será temporal y que el mediocampista podrá reincorporarse cuando esté en condiciones óptimas. Por ahora, la planificación continúa, aunque con una baja que obliga a ajustar detalles en el camino.

