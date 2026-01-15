La derrota por 2-1 de Alianza Lima ante Unión de Santa Fe dejó muchas aristas para analizar, más allá de que no deja de ser un partido amistoso y poco concluyente de cara al futuro inmediato del equipo de Pablo Guede. En ese sentido, uno los jugadores que quedó bajo la lupa fue Sergio Peña, especialmente por el bajo rendimiento que mostró cumpliendo la función de organizador de juego del equipo.

El primer golpazo para el volante se dio apenas comenzó el compromiso, cuando en una salida del equipo intentó apoyarse en el portero Alejandro Duarte. Sin embargo, el exjugador de Sporting Cristal no estaba posicionado en dirección a su arco y el pase de Peña terminó ingresando sin oposición, convirtiéndose en el 1-0 a favor de Unión de Santa Fe.

Este ventaja parcial favoreció enormemente al conjunto argentino, pues le permitió posicionarse con mayor confianza en campo contrario y adueñarse de la posesión sin complejos, algo que fue en contra de lo planificado previamente por Pablo Guede. Para colmo, el mediocampo de Alianza Lima no mostraba reacción alguna.

Con el correr de los minutos, los íntimos fueron intentando zafarse de la presión rival, aunque con muy poco éxito ante las escasas opciones de pase que tenían los volantes. Sin embargo, hubo una jugada puntual que graficó el sentir de Guede y expuso los requerimientos a sus mediocampistas, puntualmente a Sergio Peña.

A los 18′, en una salida de Alianza Lima, el exjugador del Malmö jugó hacia atrás con dirección a Jhoao Velásquez en lugar de buscar un pase de progresión, algo que le disgustó al director técnico en el banquillo. “Peña, vos la agarrás acá y no eres capaz de jugar para adelante, ¿crees que Velásquez (Jhoao) lo va a hacer? ¡Jugá para adelante!”, le recriminó Pablo Guede.

El entrenador de 51 años busca plasmar un fútbol ofensivo y protagonista en campo contrario, por lo que es acción de Peña fue en contra de su búsqueda. Veremos si en el próximo duelo frente a Colo Colo consigue afianzar un equipo más sólido y, sobre todo, sacudirse de sus dos primeras derrotas en la Serie Río de La Plata.

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de perder por 2-1 ante Unión de Sana Fe, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando enfrente a Colo Colo, en el compromiso correspondiente a una nueva jornada de la Serie Río de La Plata. Este encuentro está programado para el domingo 18 de enero desde las 7:00 p.m. y se disputará en el Estadio Parque Viera de Montevideo.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de ESPN Premium a través del servicio exclusivo de paga, disponible también en la plataforma de Disney Plus Premium. Si no cuentas con esta alternativa, no te preocupes, pues podrás seguir todas las incidencias del encuentro a través de las redes sociales de Depor.

