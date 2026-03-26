Después del último empate sin goles frente a Comerciantes Unidos, en Universitario de Deportes quedaron muchas interrogantes en el aire. Si bien se notó una considerable mejoría en cuanto a la generando de jugadas ofensivas, razón por la que Matías Córdova terminó erigiéndose como la figura del partido, la propuesta del equipo sigue estando muy por debajo de lo que mostraba en años anteriores. Esto, por supuesto, puso a Javier Rabanal bajo la lupa, pues se avecina el clásico frente a Alianza Lima y el arranque de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

En ese sentido, aprovechando el receso de la Liga 1 por la fecha FIFA, Universitario afrontará un amistoso internacional a puertas cerradas, el cual se llevará a cabo este sábado 28 de marzo en el Estadio Monumental desde las 6:00 p.m. ¿El rival? Se trata de la Liga Universitaria Deportiva de Quito, mejor conocida como LDU de Quito, equipo que también buscará aprovechar la para de la LigaPro para que su equipo no pierda rodaje.

El primero en anunciarlo fue el cuadro ecuatoriano en sus redes sociales, dando mayores luces de este amistoso de preparación en el recinto merengue. En la ‘U’ saben que no pueden desaprovechar esta gran oportunidad, sobre todo para aplicar algunas variantes o soluciones a los problemas que han presentado en este arranque del Torneo Apertura, esperando que no se repitan en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

LDU de Quito marcha tercero en la LigaPro 2026, por lo que se perfila como un rival duro para los dirigidos por Rabanal. Con 10 puntos en seis jornadas, el combinado quiteño registra tres triunfos, un empate y dos derrotas en su torneo local. Asimismo, hay que mencionar que están ubicados en el Grupo G de la Copa Libertadores, donde enfrentarán a Lanús, Mirassol y Always Ready, debutando frente el conjunto boliviano en El Alto.

LDU de Quito confirmó amistoso frente a Universitario de Deportes. (Imagen: LDU de Quito)

Universitario, entre tanto, debe estar listo para el choque con Alianza Lima en el Monumental, válido por la jornada 9 del Torneo Apertura. Este enfrentamiento, que se disputará el sábado 4 de abril desde las 8:00 p.m., será de vital importancia para el vigente tricampeón del fútbol peruano. Y es que están obligados a ganar para evitar que los íntimos se despunten y así se hagan cada vez más inalcanzables en la tabla de posiciones –hoy los separan cinco unidades–.

Por otro lado, aunque parezca muy prematuro decirlo, también está en juego la continuidad de Javier Rabanal. Hay mucho ruido alrededor de su trabajo al mando de la ‘U’, por lo que un tropiezo en el clásico podría hacer tambalear su proyecto deportivo, tomando en cuenta que el debut en la Copa Libertadores, visitando a Deportes Tolima en Ibagué, está cada vez más cerca –el 7 de abril–. Veremos qué sucede con el correr de los días.

¿Cuándo juegan Universitario vs. LDU de Quito?

El partido amistoso entre Universitario vs. LDU de Quito será este sábado 28 de marzo en el Estadio Monumental, aunque los hinchas no podrán asistir ya que será a puertas cerradas. El cruce está programado para las 6:00 p.m.

¿En qué canales ver Universitario vs. LDU de Quito?

El amistoso entre Universitario vs. LDU de Quito no tiene canal oficial para ser transmitido, aunque es altamente probable que se pueda ver por el canal de YouTube del cuadro crema; eso sí, tal como ha venido ocurriendo cada vez que transmiten sus amistosos, este duelo solo estaría disponible para los suscriptores premium.

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