No todos los días un campeón nacional vuelve al lugar donde creció, y César Inga lo sabe. El lateral izquierdo de Universitario de Deportes regresó a su natal Chimbote tras conquistar el tricampeonato con el cuadro crema, y lo que vivió en su ‘barrio’ en Miraflores Alto fue una verdadera fiesta popular. Entre cánticos, pica pica, banderas y bombos, los vecinos y un grupo de hinchas de la ‘U’ lo recibieron como un ídolo, demostrando que el cariño de la gente es el reconocimiento más sincero que puede tener un futbolista.

El recibimiento fue tan grande que incluso sorprendió al propio Inga, quien llegó de manera discreta a su ciudad sin imaginar lo que lo esperaba. Apenas bajó del auto, fue rodeado por una caravana de hinchas que lo vitorearon al ritmo de los bombos y las trompetas. En medio de la emoción, el jugador se mostró visiblemente conmovido por el gesto de su gente.

“Primero quiero agradecer a Dios por permitirme estar aquí. El recibimiento no lo esperé. Vine callado para que nadie se diera cuenta, pero... (risas). Muy feliz, emocionado por este recibimiento. Agradecer a todos los cremas que han venido. Se logró el campeonato. Yo, mi primer campeonato y el tricampeonato de Universitario”, expresó entre aplausos y flashes, antes de cerrar su discurso con un contundente “¡Y dale ‘U’ toda la vida!”.

Para muchos en El Alto, ver a César Inga celebrar el título con Universitario fue un motivo de orgullo. Desde pequeño, el defensa soñaba con llegar al fútbol profesional y hoy se ha convertido en un ejemplo de esfuerzo y perseverancia para su comunidad. No solo fue titular indiscutible conforme avanzó la temporada, sino que también tuvo participación en la Selección Peruana, donde anotó un recordado gol ante Chile en un amistoso.

Su destacada actuación en la campaña 2025 lo ha convertido en uno de los futbolistas más valorizados del plantel crema. A sus 23 años, Inga se ha consolidado como una de las grandes promesas del fútbol peruano, al punto de despertar el interés de clubes del extranjero. En los últimos días, medios argentinos señalaron que Racing Club habría puesto la mira en él, aunque por ahora no existe una propuesta formal.

Incluso su representante, Narciso Algamis, confirmó que hay conversaciones con equipos del exterior: “Estamos trabajando para ver si hay una buena posibilidad de que emigre, de la mano con el club y el jugador. Hay de la MLS y Argentina”, reveló el agente, dejando abierta la posibilidad de una futura salida internacional.

En Universitario, Inga fue una de las piezas más regulares de la línea defensiva, combinando solidez, proyección y un gran sentido táctico. Su nivel fue tan alto que incluso compañeros como Edison Flores destacaron su desempeño: “A mí me gusta cómo juega River Plate y ojalá que se lleve a Inga”, dijo entre risas el ‘Orejas’ en una entrevista reciente.

Las palabras de agradecimiento de César Inga por la sorpresa recibida por parte de hinchas de la 'U' | VIDEO: X/SoydelaU1924

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de vencer por 2-1 a ADT y descansar en la fecha 17, Universitario volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a Deportivo Garcilaso, en el partido válido por la jornada 18 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el viernes 7 de noviembre desde las 9:00 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de GOLPERÚ para todo el territorio peruano, disponible en la teleoperadora Movistar TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de Movistar Plus. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.

