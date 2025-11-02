El fútbol ruso volvió a tener presencia peruana este fin de semana gracias a Yordy Reyna, quien fue protagonista en el triunfo del Rodina Moscú por la segunda división. El atacante nacional, que lleva varias temporadas fuera del radar de la Selección Peruana, marcó un nuevo gol y despertó la atención de los hinchas peruanos. Su actuación llega justo cuando Manuel Barreto, técnico interino de la ‘Bicolor’, alista la lista de convocados para los próximos amistosos de noviembre frente a Rusia y Chile, lo que ha reavivado el debate sobre su posible retorno.

El encuentro correspondiente a la jornada 17 del torneo ruso enfrentó al Rodina Moscú contra el Ulyanovsk, en condición de visitante. Fue allí donde Reyna volvió a demostrar su vigencia, anotando el primer tanto de su equipo a los 33 minutos desde el punto de penal. El peruano asumió la responsabilidad y definió con jerarquía, dejando sin opciones al arquero rival.

Antes del descanso, su compañero Artem Maksimenko amplió la ventaja para el cuadro moscovita, mientras que Dmitri Kamenshchikov descontó para los locales en el minuto 73. Reyna se mantuvo en el campo hasta el minuto 86, cuando fue reemplazado entre aplausos de sus compañeros y del público visitante.

Con este resultado, Rodina Moscú llegó a los 30 puntos y se mantiene en el cuarto lugar del campeonato, manteniendo vivas sus aspiraciones de ascender a la Premier League de Rusia. Reyna, por su parte, continúa sumando minutos y protagonismo en una liga que, aunque lejana, le ha permitido reencontrarse con su mejor versión.

¿Cuándo fue la última vez que Reyna fue convocado a la Bicolor?

No hay que olvidar que la última vez que Yordy vistió la camiseta de la Selección Peruana fue en septiembre del 2022, en un amistoso frente a El Salvador. Aquel día ingresó en el segundo tiempo y participó en la victoria por 4-1, aunque después no volvió a ser considerado en las convocatorias oficiales.

Ahora, su nombre vuelve a aparecer entre los mencionados por la prensa, ya que la Federación Peruana de Fútbol habría enviado cartas de reserva a varios jugadores del exterior, entre los que destaca el propio Reyna junto a Gianluca Lapadula y Adrián Ugarriza. Esto no garantiza su llamado, pero sí refleja que el atacante del Rodina Moscú sigue siendo seguido de cerca desde la Videna.

¿Cuándo serán los partidos de Perú frente a Rusia y Chile?

Los partidos de Perú frente a Rusia y Chile, ambos a disputarse en territorio ruso, están programados para el miércoles 12 de noviembre y el martes 18, respectivamente. El primero de ellos comenzará a las 12:00 p.m. (horario peruano) y el segundo a las 11:00 a.m,

¿En qué canales de verán los amistosos de Perú contra Rusia y Chile?

En cuanto a la transmisión de los amistosos de Perú, esta estará a cargo de Movistar Deportes por la señal de cable, disponible en los canales 003 y 703 HD de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). Por señal abierta, el choque de verá por ATV (Canal 9) y América TV (Canal 4). Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

