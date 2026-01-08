El atacante Michael Hoyos fue uno de los nombres más comentados en el mercado de pases de inicios de 2026, especialmente tras confirmarse su regreso al fútbol argentino para vestir la camiseta de Newell’s Old Boys. El jugador de 34 años, que recientemente quedó libre tras finalizar su exitoso vínculo con Independiente del Valle de Ecuador, firmó un contrato con la ‘Lepra’ hasta fin de año. Su llegada al cuadro rosarino pone fin a los rumores de otros equipos, entre ellos Universitario de Deportes a pedido de Javier Rabanal.

Antes de sellar su acuerdo con el equipo argentino, Hoyos estuvo seriamente en la mira de Universitario. El interés del cuadro crema nació principalmente por pedido de Javier Rabanal, el estratega español que asumió las riendas del tricampeón peruano para la temporada 2026. Rabanal conoce a la perfección las capacidades del delantero, ya que lo dirigió en Independiente del Valle, donde ambos celebraron el título de la liga ecuatoriana en 2025 antes de que el técnico partiera hacia Ate.

Sin embargo, a pesar de que las gestiones entre el entorno del jugador y la directiva de la ‘U’ ganaron fuerza a finales de diciembre, el propio Hoyos terminó por enfriar la posibilidad. En declaraciones recientes, el atacante fue tajante al señalar que no jugaría en Perú en este momento de su carrera, priorizando un retorno a su país de origen. Esta decisión obligó a Javier Rabanal y a la secretaría técnica merengue a buscar un plan B para reforzar el ataque de cara a la Copa Libertadores y la búsqueda del tetracampeonato.

En ese sentido, y pese al rumor de otros delanteros de experiencia y recorrido en el exterior, como los uruguayos José Neris, Gonzalo Mastriani y Abel Hernández, así como el español Fran Sol, la directiva cerró la llegada del español con raíces senegalesas Sekou Gassama, quien se integrará a la pretemporada de Universitario de Deportes en la última semana de enero, pues afronta problemas personales, según reveló el propio administrador Franco Velazco.

Michael Hoyos fue anunciado en Newell's Old Boys de Argentina. (Foto: NOB)

Eso sí, hubo muchos hinchas que, dentro de la baraja de nombres que sonaron como posible refuerzo para el ataque crema en las últimas semanas, se inclinaron por Michael Hoyos por su buen presente en 2025 y ante la necesidad de cubrir con un refuerzo de buen nivel el vacío dejado por Diego Churín, quien no cumplió las expectativas en Ate y seguirá su carrera este año en Sarmiento, donde precisamente será rival de Michael Hoyos en la Liga Profesional de Argentina.

El rendimiento de Hoyos durante el 2025 justifica plenamente el interés de otros clubes. Con la camiseta de Independiente del Valle, el delantero acumuló buenas cifras: disputó 42 partidos en total, anotando 10 goles y brindando 4 asistencias únicamente en la liga ecuatoriana. Su polifuncionalidad fue clave para el esquema de Rabanal el año pasado, desempeñándose como segundo punta, extremo e incluso como volante ofensivo según las necesidades del encuentro.

En el plano internacional, su aporte también fue significativo durante la última temporada. Michael Hoyos sumó tres goles en la Copa Sudamericana y un tanto en la Copa Libertadores, demostrando su jerarquía en torneos internacionales y despidiéndose a lo grande de la hinchada de IDV. Estos números, sumados a una participación directa en 14 goles en la Serie A de Ecuador, lo consolidaron como uno de los atacantes más efectivos del continente en el cierre del 2025.

Ahora, con su incorporación oficial a Newell’s Old Boys, Hoyos inicia una nueva etapa en una liga que conoce bien desde sus inicios en Estudiantes de La Plata. Si lo hace bien en el cuadro rosarino y repite el buen nivel que tuvo en Ecuador en el fútbol argentino, y la apuesta por Sekou Gassama no termina siendo positiva en Ate, quedará el sinsabor de no haberse inclinado por Michael Hoyos, quien hubiera aportado al esquema de Javier Rabanal en el fútbol peruano.

Javier Rabanal dirigió a Michael Hoyos en Independiente del Valle en 2025. (Foto: AP)

