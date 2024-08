César Vallejo vs. Sport Boys rivalizan EN VIVO, ONLINE, GRATIS este viernes 16 de agosto por la fecha 7 del Torneo Clausura - Liga 1 2024 desde el Estadio Mansiche de Trujillo. El duelo está programado para iniciar desde las 3:15 p.m. (hora de Perú y dos horas más en Argentina) y podrás seguir la transmisión del partido por la señal de L1 MAX en DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming a través de Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz. Asimismo recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Depor te ofrece el mejor minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro.

César Vallejo marcha en el penúltimo lugar con apenas 3 puntos en el Torneo Clausura, mientras que en el acumulado se ubica en el puesto 16 con apenas 23 unidades y si finaliza el campeonato estaría descendiendo lo cual sería un fracaso total para la gran inversión que hizo a principios de año con la finalidad de pelear el campeonato.

El Poeta viene de 3 derrotas consecutivas mostrando un nivel paupérrimo en todos ellos. La prueba irrefutable que acumuló 5 caídas en 6 partidos. Otro detalle importante que este cuadro no tiene un patrón fijo de resultados por lo que hay que tener cuidado al momento de realizar nuestra apuesta. Volviendo a la realidad, se especula demasiado que Christian Cueva, volante de la selección peruana, ya no llegaría al primer equipo por tener actitudes extradeportivas.

Sport Boys marcha en el décimo puesto con 9 puntos, y en el acumulado también se ubica en el décimo lugar con 28 unidades. Está a un punto de Los Chankas en su lucha por llegar a la Copa Sudamericana, lo cual sería un logro histórico en la historia de la institución.

Otro detalle importante que el cuadro rosado es un equipo que le cuesta demasiado jugar de visitante ya que solo ganó una vez en 14 partidos. Cabe resaltar que Boys no tiene una tendencia de resultados al igual que su rival de turno por lo que podría sorprende en su visita a Trujillo.

César Vallejo: últimos cinco partidos

FECHA RESULTADO TORNEO 11/8/2024 Cusco FC 2-1 César Vallejo Clausura 2024 3/8/2024 César Vallejo 0-2 Deportivo Garcilaso Clausura 2024 30/7/2024 Sport Huancayo 1-0 César Vallejo Clausura 2024 25/7/2024 César Vallejo 2-0 UTC Clausura 2024 20/7/2024 Melgar 5-2 César Vallejo Clausura 2024

Sport Boys: últimos cinco partidos

FECHA RESULTADO TORNEO 11/8/2024 Sport Boys 2-1 Los Chankas Clausura 2024 5/8/2024 Cusco FC 3-1 Sport Boys Clausura 2024 30/7/2024 Sport Boys 2-0 Cienciano Clausura 2024 26/7/2024 Deportivo Garcilaso 2-0 Sport Boys Clausura 2024 21/7/2024 Sporting Cristal 4-0 Sport Boys Clausura 2024

César Vallejo vs. Sport Boys: últimos cinco partidos

FECHA RESULTADO TORNEO 10/3/2024 Sport Boys 2-0 César Vallejo Apertura 2024 24/9/2023 Sport Boys 0-2 César Vallejo Clausura 2023 7/5/2023 César Vallejo 2-0 Sport Boys Apertura 2023 1/8/2022 Sport Boys 1-2 César Vallejo Clausura 2022 5/3/2022 César Vallejo 1-1 Sport Boys Apertura 2022

¿A qué hora juegan César Vallejo vs. Sport Boys?

Siguiendo con la programación, César Vallejo vs. Sport Boys se disputará el viernes 16 de agosto. El inicio del encuentro está fijado para las 3:15 p.m. hora local de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil, el juego comenzará a las 5:15 p.m., mientras que en Venezuela, Chile, Paraguay y Bolivia será a las 4:15 p.m. En México, el encuentro arrancará a las 2:15 p.m.

¿En qué canales ver César Vallejo vs. Sport Boys?

Por la fecha 7, César Vallejo vs. Sport Boys será transmitido para todo el Perú por la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming a través de Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz. Recuerda que también podrás vivir el minuto a minuto de este encuentro por la web de Depor.

¿Dónde jugarán César Vallejo vs. Sport Boys?

Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR