El pasado lunes, Christian Cueva no se presentó a los entrenamientos de Alianza Lima, sin el permiso del comando técnico, actualmente encabezado por Guillermo Salas. Ante ello, la institución blanquiazul emitió un comunicado en el que mostró su rechazo por la actitud del futbolista y aseguró que se tomarán las acciones correspondientes. Eso sí, días antes del trascendental duelo ante Sporting Cristal, el popular ‘Aladino’ se mostró arrepentido por su accionar y mostró su agradecimiento a la FPF, que lo apoyó en este duro momento de su carrera.

“Definitivamente, siento una tristeza enorme porque sé la calidad de persona que soy. Sé también de las cosas que en el fútbol he podido lograr y cometer, me he levantado de muchos momentos. Estoy triste por mi familia, por los ataques hacia ellos. Es algo que no voy a aceptar, estando en Alianza Lima o donde esté. Lo que más me afecta es que las cosas no se estén dando como uno desee”, mencionó en una entrevista con el programa ‘El Fuera de Lista’ de Movistar Deportes.

“Yo no vine a Alianza Lima por vacaciones o de paseo, ya que siempre fue la primera opción ante tantas oportunidades que tuve. Por encima de eso también estuvo el cariño que le tengo al club. Muchos recuerdan el 2015 por ese incidente que uno no quiere repetir. Creo que tiene que ser la manera para corregir algo. Lo único que quiero es agradecer a las personas que están conmigo y a los hinchas. Muchos me han escrito que confían en mí. Siento que esto no se acaba aquí”, añadió.

Con relación al malestar del hincha blanquiazul, Christian Cueva pidió perdón y señaló que no es solo una situación difícil para él, sino también para su familia: “Uno entiende la molestia del hincha. Es duro porque uno es de carne y hueso, obvio que me dolió mucho. Estoy arrepentido. Es una sensación muy difícil para mí y mi familia llegar con una expectativa que creo yo han sido las mejores. Por encima de todo siempre estará el club, pero, en lo personal, mucho se habla de mi mal estado físico, algo que no aceptaré. Las imágenes pueden decir mucho, pero eso me fastidia. Quiera o no, vivimos en un país con mucho humor”.

Sobre la sanción de Alianza Lima y su agradecimiento a la FPF

El futbolista peruano también se refirió a las medidas que tomará Alianza Lima y aseguró que espera seguir trabajando en la institución blanquiazul. “Yo no voy a huir a la sanción que me de Alianza. El único gesto que puedo tener es seguir trabajando. Yo no pudo irme de aquí sin haber conseguido lo que yo quiero. Yo quiero cumplir con mi contrato, mis obligaciones, pagar lo que ya cometí y nada más”, aseveró.

Finalmente, agradeció el respaldo de la FPF en este duro momento de su carrera. “Gente muy cercana a la selección me han podido dar ese respaldo que yo necesitaba, por ese lado estoy tranquilo. Por el otro estoy con bronca porque soy hincha de Alianza y eso no va a cambiar nunca”, sentenció.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.