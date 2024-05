Más allá de la derrota ante Fluminense (3-2), que enterró las mínimas posibilidades de Alianza Lima de clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores o al menos coger un cupo a los play-offs de la Copa Sudamericana, el pitazo final dejó un sin sabor en cada uno de los jugadores blanquiazules porque sabían que algo más pudieron hacer en el Estadio Maracaná. Uno de ellos fue Jeriel de Santis, quien en los minutos de descuentos tuvo un cabezazo mordido que pudo dirigirlo mejor ya que no tenía marca encima.

Con esto, el delantero, de 21 años, registró otro compromiso con Alianza Lima sin poder anotar, extendiendo su deuda con quienes confiaron en él y lo trajeron para suplir la ausencia de Pablo Sabbag por lesión. Bajo ese contexto, el atacante dio la cara este jueves a su llegada al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y habló sobre lo sucedido en Brasil, además de la ocasión que desperdició.

En primera instancia, de Santis se mostró satisfecho por la entrega de sus compañeros en una plaza complicada y frente a un rival que llega como el vigente campeón de la Copa Libertadores. A pesar de que el 3-2 significa una derrota más, su óptica fue que se plantaron sin complejos en una plaza dura como lo es el Estadio Maracaná. “Feliz, orgulloso del equipo, el esfuerzo que se dio y bueno, ahora a salir adelante”, sostuvo.

Por otro lado, el exdelantero de Boavista habló del gol que no pudo anotar en los minutos finales. La acción nació de un gran centro de Catriel Cabellos, una de las figuras del compromiso, quien lo encontró solo y sin marca dentro del área de Fluminense. No obstante, el ‘18’ se apresuró en su cabezazo y todo fue muy sencillo para el portero Fábio Lopes. “Mala suerte el no poder marcar. Estuvo cerca, no me lo esperé y así es el fútbol. Seguimos adelante”, explicó.

Finalmente, de Santis se puso en consonancia con el resto de sus compañeros y habló sobre el respaldo que existe en la interna con el trabajo de Alejandro Restrepo, a quien durante las últimas semanas le ha caído varios cuestionamientos por el presente de Alianza Lima. Primero por quedar fuera de la pelea por el Torneo Apertura y ahora por cómo se fueron con las manos vacías internacionalmente. “Hay un respaldo de todos los jugadores al ‘profe’. Ha hecho un trabajo increíble y vamos a seguir adelante”, sentenció.

De Santis no fue el único que alzó la voz sobre la permanencia de Restrepo en La Victoria, ya que también lo hizo Hernán Barcos durante su llegada a la capital. El ‘Pirata’ confió plenamente en lo que viene haciendo el director técnico colombiano y cuestionó a aquellos que piensen lo contrario. “No creo que esté en duda la continuidad del entrenador porque las cosas no salieron bien. El que no lo quiere ver es porque está ciego”, sostuvo el máximo goleador extranjero de Alianza Lima.

¿Cuándo empezará el Torneo Clausura 2024?

Luego del cierre del Torneo Apertura y la participación peruana en torneos internacionales, la Liga 1 se detendrá aproximadamente por un mes y medio, debido a la participación de la Selección Peruana en la Copa América que se disputará en Estados Unidos. En ese sentido, el campeonato local sufrirá una para a a raíz de que algunos clubes tendrán jugadores convocados por Jorge Fossati, para completar la lista de 26 elementos que conformarán el plantel de la ‘Blanquirroja’.

Así pues, el Torneo Clausura comenzará en la segunda semana de julio. De momento, la Liga de Fútbol Profesional no ha anunciado la fecha exacta en la que arrancará la primera jornada del segundo certamen de la temporada. Eso sí, hay que considerar que el calendario de enfrentamientos será el mismo que en el Apertura, con la diferencia que los equipos que fueron locales ahora serán visitantes, y viceversa.





