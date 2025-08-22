Un fichaje que pocos esperaban sacudió este jueves el mercado local. Christian Ramos, mundialista con la Selección Peruana en Rusia 2018 y uno de los defensores más experimentados del país, fue anunciado oficialmente como nuevo jugador de la Universidad San Martín. A sus 36 años, la “Sombra” aceptó el reto de defender al cuadro ‘santo’ en la Liga 2, donde el equipo busca alejarse de la zona de descenso y recuperar protagonismo. El zaguero, que inició la temporada en Alianza Universidad, había quedado libre para el Torneo Clausura y encontró en San Martín la oportunidad de reencontrarse con un club que conoce bien y donde ya vivió etapas importantes de su carrera.

El anuncio se realizó a través de las redes sociales de la institución de Santa Anita, donde los hinchas expresaron su respaldo inmediato. “Felices de anunciar la incorporación de nuestro defensa Christian Ramos, quien se integra al equipo para defender nuestros colores. ¡A darlo todo!”, publicó el club en su cuenta oficial, acompañando el mensaje con una imagen del jugador vistiendo nuevamente la camiseta blanca.

Esta será la tercera etapa de Ramos en San Martín. La primera se remonta a 2009, cuando llegó procedente de Sporting Cristal y se consolidó rápidamente en la zaga. Su segundo ciclo se dio en 2012, tras un paso por Alianza Lima, volviendo a ser pieza clave en la defensa del equipo santo. Ahora, más de una década después, regresa con la experiencia acumulada en selecciones, ligas internacionales y clubes históricos del Perú.

Su currículum internacional lo respalda. La “Sombra” jugó en México, Argentina, Ecuador y Arabia Saudita, además de ser protagonista en la clasificación al Mundial de Rusia 2018 con la Selección Peruana. En ese torneo fue titular en los tres partidos de la fase de grupos, incluida la recordada victoria frente a Australia, y su desempeño lo llevó a fichar por el Al Nassr saudí.

En el plano local, Ramos defendió camisetas de peso como Sporting Cristal, Alianza Lima y Universitario, además de clubes de provincia como Juan Aurich, César Vallejo y Deportivo Municipal. Su experiencia y liderazgo lo convierten en un refuerzo valioso para una San Martín que, aunque hoy pelea en la Liga 2, sueña con regresar pronto a la máxima división.

Después de España 1982, la selección peruana vivió una pesadilla que se extendió hasta Rusia 2018. 36 años tuvieron que pasar para que la 'Blanquirroja' vuelva a jugar un Mundial.

El reto, sin embargo, no será sencillo. El cuadro santo atraviesa una campaña irregular y la llegada de Ramos apunta a darle mayor solidez defensiva, además de aportar jerarquía a un plantel que combina juventud con jugadores experimentados. El propio defensor ha señalado en ocasiones anteriores que no le teme a los desafíos y que cada paso en su carrera lo ha tomado con responsabilidad.

La historia de San Martín también alimenta las expectativas. El club fue bicampeón nacional en 2007 y 2008, y levantó un tercer título en 2010, bajo la dirección técnica del uruguayo Aníbal Ruiz. Aquellos logros convirtieron al cuadro ‘santo’ en un protagonista inesperado del fútbol peruano, algo que hoy contrasta con la lucha por mantenerse en la Liga 2.

Christian Ramos llega entonces para encabezar una nueva etapa llena de esperanza. El exseleccionado nacional, famoso también por su celebración al estilo “Hombre Araña” en el repechaje rumbo a Rusia 2018, asume quizás uno de los últimos retos de su carrera con la misión de devolverle competitividad a un club que busca salir del fondo y recuperar su lugar en la élite del fútbol peruano.

