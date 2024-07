El nombre de Christofer Gonzales (31 años) suena con fuerza en el actual mercado de fichajes del fútbol peruano. Y no es para menos al tratarse de uno de los jugadores más importantes del medio. De cara al Torneo Clausura 2024, el popular ‘Canchita’ no continuará en Universitario de Deportes, una decisión tomada por el entrenador Fabián Bustos que ha sorprendido a muchos. Este desenlace ha generado una carrera entre varios equipos que buscan hacerse con sus servicios, conscientes de que su incorporación podría marcar la diferencia en lo que queda de campeonato.

Entre los interesados destacan Universidad César Vallejo (UCV), Sporting Cristal y Cienciano, todos con la firme intención de contar con Christofer Gonzales en sus filas para lo que resta de la temporada. Sin embargo, es Vallejo quien parece llevar la delantera en esta disputa.

Según pudo conocer Depor, la oferta económica de los ‘Poetas’ supera a las presentadas por Cristal y Cienciano, lo que los posiciona como los favoritos para fichar al volante. Además, la directiva de la UCV está dispuesta a comprar el pase del jugador, un movimiento que evidencia el interés en la contratación de Gonzales.

No obstante, aún existen algunos obstáculos por superar antes de que esta transferencia se concrete. Aunque Vallejo está dispuesto a invertir considerablemente, todavía no se ha llegado a un acuerdo de desvinculación entre Universitario y Christofer Gonzales. El entorno del jugador ha fijado un plazo hasta este miércoles para resolver su situación contractual.





La postura de la ‘U’ y la opción en el extranjero





Mientras tanto, Universitario tiene sus propios planes para Gonzales. Desde el club, se considera la posibilidad de cederlo a préstamo a otro equipo de la Liga 1 hasta fin de año. Este movimiento permitiría a ‘Canchita’ mantener su ritmo de competencia y regresar con más fuerza para la próxima temporada, una estrategia que podría resultar beneficiosa tanto para el jugador como para la institución.

Por otro lado, las opciones del exterior no han sido descartadas. A pesar del interés local, Gonzales también ha recibido propuestas de clubes fuera del Perú. Esta posibilidad añade un toque de incertidumbre sobre su destino, el cual ya ha dado un vuelco importante tras quedar fuera de los planes de la ‘U’.

Christofer Gonzales llegó a Universitario a inicios de la temporada 2024. (Foto: Universitario)

Gonzales: la vuelta en ‘U’ y sus números





‘Canchita’ volvió a Universitario desde Al Adalah, equipo de la Segunda División de Arabia Saudita, con el afán de volver a mostrar su mejor nivel y tentar una nueva convocatoria a la Selección Peruana. Sin embargo, las lesiones lo apartaron del equipo de Ate y, tras lo visto en las tres primeras jornadas del Torneo Clausura, quedó fuera de los planes de Fabián Bustos.

Definitivamente, no fue la mejor temporada para el ex Colo Colo. Si bien jugó un total de 15 partidos, solo fue titular en seis de ellos. Además, tanto en Liga 1 y Copa Libertadores no tuvo la oportunidad de anotar. Su paso en el campo de juego tomó poca relevancia en cada partido que disputó y en el arranque del Torneo Clausura -contra Mannucci, Atlético Grau y Alianza Lima- no estuvo en lista de convocados.





Más allá de Gonzales, lo que viene para Universitario





Universitario de Deportes tendrá un reto significativo en Arequipa. Este miércoles, el equipo dirigido por Fabián Bustos, se enfrentará a FBC Melgar en el Estadio Monumental de la UNSA, en un partido correspondiente a la cuarta jornada del Torneo Clausura.

El inicio del encuentro está fijado para las 8:00 p.m. hora local de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil, el juego comenzará a las 10:00 p.m., mientras que en Venezuela, Chile, Paraguay y Bolivia será a las 11:00 p.m. En México, el encuentro arrancará a las 7:00 p.m.

El Melgar vs. Universitario de Deportes será transmitido para todo el Perú por la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming a través de Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz.

Universitario visita a Melgar por la fecha 4 del Clausura (Foto: GEC)

