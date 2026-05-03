Luego de una semana marcada por la viral reacción de Horacio Melgarejo ante la prensa tras la victoria de Cienciano ante Atlético Mineiro, el equipo cusqueño enfrentó a Comerciantes Unidos por la fecha 13 del Torneo Apertura. Lo que desató el enojo de la dirección técnica del equipo visitante ocurrió tras el gol de la victoria de Neri Bandiera, cuando Horacio Melgarejo le dijo unas palabras a Claudio Baggio que encendieron los ánimos al finalizar el partido.

La calentura del partido inició luego de la celebración del comando técnico de Cienciano tras el gol de Neri Bandiera a los 90+10’, siendo esta la última jugada del encuentro, tras la cual se dio por finalizado el partido en el Estadio Inca Garcilaso.

Tras esto, se vio al técnico de Comerciantes Unidos, Claudio Baggio, saludando y felicitando a los jugadores de Cienciano por el partido, como una acción de fair play mostrada por todos los equipos al finalizar los encuentros, pensando que todo quedaría en la cancha.

Minutos después de finalizado el partido, se hizo viral un video donde el entrenador de Comerciantes Unidos estuvo esperando a Horacio Melgarejo en el estacionamiento del estadio debido a unos gestos que el técnico argentino realizó tras finalizar el encuentro.

El comando técnico del equipo de Cutervo se pronunció tras lo sucedido sobre lo dicho por el técnico argentino: “Así les quedó... nos dijeron. Cienciano es un club grande, no se merece al técnico que tienen”, finalizó.

A esto se sumó que el técnico de Cienciano, Horacio Melgarejo, no asistió a la conferencia de prensa post partido. Cristian Ruggeri, asistente técnico del equipo, fue el encargado de brindar la conferencia, lo que causó la incomodidad de muchos periodistas que querían que el principal se hiciera presente.

¿Cuándo volverá a jugar Cienciano?

El equipo cusqueño viajará rumbo a Venenzuela para enfrentar a Academia Puerto Cabello el martes 5 de mayo a las 7:30 p.m. en el Polideportivo Misael Delgado por la jornada 4 de la Copa Sudamericana.

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