Cienciano hizo respetar su localía y desató la locura total en la Ciudad Imperial tras conseguir una sufrida clasificación por la vía de los penales frente a su clásico rival el FBC Melgar. En un partido de altísima intensidad que mantuvo a todos los hinchas con el corazón en la mano hasta el último segundo de la tanda, el ‘Papá’ sacó a relucir toda su garra para quedarse con la victoria. El director técnico del cuadro cusqueño, Horacio Melgarejo, fue el más emocionado con este tremendo logro y no dudó en salir al frente para valorar el enorme desgaste físico y mental que hicieron sus dirigidos para sacar adelante esta llave tan complicada.

El estratega del ‘Papá’ sabía perfectamente que los arequipeños venían con una mala racha de resultados, por lo que preparó un planteamiento muy agresivo para intentar cerrar la historia en los noventa minutos, aunque finalmente el destino quiso que todo se definiera desde los temidos doce pasos con un final feliz para los locales.

Tras los eufóricos festejos en el césped, el entrenador tomó la palabra y confesó que la definición desde el punto blanco no estaba en sus planes iniciales. “Lo que menos queríamos era llegar a los penales. Durante el partido se notó qué equipo iba por los tres puntos”, arrancó diciendo con mucha firmeza.

Cienciano venció a Melgar y clasificó a la Copa Sudamericana. Foto: Conmebol

El técnico también reconoció que esa instancia final siempre tiene un componente de suerte, pero agradeció el empuje incondicional de las tribunas. “Hicimos el desgaste, pero en los penales todos saben que es una lotería y todo puede pasar. Hoy la gente que vino hizo que la ciudad y los hinchas puedan festejar este triunfo que todos merecen”, señaló emocionado.

Además, Melgarejo se tomó un momento para destacar la enorme unión y el sacrificio que viene mostrando su plantilla en este arranque de temporada. “Si bien ganamos el clásico, este partido era único y nosotros siempre tratamos de evitar llegar a los penales”, reafirmó el estratega.

El DT resaltó lo difícil que es armar el once titular teniendo a todos sus pupilos en un gran nivel competitivo. “El momento del equipo es para sacarse el sombrero. Uno los ve de lunes a sábado cómo entrenan y por ahí soy injusto con algunos... Este triunfo demuestra la calidad humana que tiene el grupo”, agregó con mucho orgullo.

Así celebró Cienciano su clasificación a la fase de grupos de la Sudamericana (FOTO: GEC)

Melgarejo defendió a su equipo de las críticas

Fiel a su estilo, también aprovechó para responder a las exigencias desmedidas de algunos sectores que critican el funcionamiento del equipo. “Tendríamos que jugar mejor que el Manchester City, pero muchas veces no se puede porque el rival también juega. Siempre buscan la quinta pata al gato”, disparó el entrenador, defendiendo el trabajo de sus muchachos.

Finalmente, el técnico cerró su intervención lanzando un claro mensaje a la directiva sobre la necesidad urgente de sumar nuevos refuerzos. “Ahora debemos pensar si podemos ampliar un poco el plantel para encarar dos competiciones. No queremos descuidar el torneo local por la importancia que tiene”, concluyó.

TE PUEDE INTERESAR