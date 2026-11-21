El mercado de pases de la Liga 1 empieza a moverse y uno de los futbolistas que podría cambiar de equipo para la próxima temporada es Kevin Becerra. El defensor central tuvo un papel importante en Cienciano durante el 2026 y ahora su futuro se encuentra en evaluación, luego de despertar el interés de otro club del campeonato peruano.

El zaguero se convirtió en una pieza importante para el conjunto cusqueño a lo largo de la temporada. Sus actuaciones lo llevaron a ser considerado dentro del equipo y, de cara al siguiente año, la institución busca mantenerlo en sus filas para continuar con el proyecto deportivo.

En ese escenario, Cienciano ya tomó la iniciativa y le presentó una oferta de renovación a Kevin Becerra. La intención del cuadro imperial es asegurar su continuidad y evitar que el defensor pueda marcharse al finalizar su vínculo contractual.

Sin embargo, el equipo cusqueño no sería el único interesado en contar con sus servicios. FBC Melgar también apareció en el panorama y realizó un sondeo por el futbolista, que podría convertirse en una de las alternativas para reforzar su defensa de cara a la próxima temporada.

De esta manera, el defensor central tiene dos caminos sobre la mesa. Por un lado, está la posibilidad de continuar en Cienciano, equipo donde tuvo protagonismo durante el 2026; mientras que, por otro, aparece el interés del conjunto arequipeño, que sigue de cerca su situación.

Por ahora, Kevin Becerra todavía no ha tomado una decisión definitiva acerca de su futuro. El futbolista analiza sus opciones y deberá evaluar las propuestas que tiene sobre la mesa antes de definir dónde continuará su carrera profesional.

En Cienciano existe el interés de mantener una pieza que fue importante durante la campaña, por lo que la oferta de renovación ya está sobre la mesa. No obstante, el acercamiento de Melgar podría cambiar el panorama en las próximas semanas.

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