La fecha 11 del Torneo Clausura volvió a dejar un capítulo de polémica. En el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cienciano derrotó 2-1 a Alianza Lima en un duelo cargado de tensión que terminó por condenar a los blanquiazules a un escenario difícil en la tabla de posiciones. Más allá del resultado, la jugada más comentada se produjo en el segundo gol del cuadro cusqueño, donde los reclamos fueron tan intensos que el encuentro estuvo paralizado por más de diez minutos y un descontrol que no pudo manejar el juez Jhonathan Zamora.

El tanto nació de un tiro libre ejecutado por Alejandro Hohberg, quien envió un centro al área que encontró la cabeza de Jimmy Valoyes. El zaguero colombiano venció la resistencia de Guillermo Viscarra y marcó el 2-0 parcial, pero de inmediato todo el plantel íntimo rodeó al árbitro Jonathan Zamora, reclamando que no había dado la orden para la reanudación del juego.

La decisión arbitral fue clara: el gol se convalidó pese a los reclamos y las protestas prolongaron la incertidumbre en el Cusco. La tensión se hizo sentir en las tribunas y dentro del campo, con Zamora sosteniendo que la ejecución había sido válida. Finalmente, la acción quedó registrada como uno de los momentos más polémicos de la jornada.

Gol de Jimmy Valoyes, Cienciano 2-0 Alianza Lima. (VIDEO: L1 MAX)

Al término del partido, Alejandro Hohberg, figura del compromiso, se refirió a la jugada que marcó el desenlace del encuentro. “Ellos reclamaban que no se había dado el silbato para jugar, pero a veces pasa que uno siempre trata de sacar ventaja, de jugar rápido”, señaló a L1 Max.

El atacante, exjugador de Universitario y de los propios blanquiazules, fue más allá y destacó que no hubo nada fuera de lo común en la jugada. “Ellos son un equipo que lo hacía mucho y lo hacían bien, así que hoy estuvimos vivos en esa acción y pudimos sacar ventaja”, apuntó.

El encuentro terminó en derrota para los dirigidos por Néstor Gorosito, que sumaron una nueva caída tras la eliminación en la Copa Sudamericana. El descuento de Paolo Guerrero no fue suficiente para revertir el marcador, mientras que la expulsión de Carlos Zambrano y Eryc Castillo terminó de condicionar el rendimiento del equipo en la altura cusqueña.

Jimmy Valoyes marcó el 2-0 parcial de Cienciano sobre Alianza Lima. (Foto: Cienciano)

Por su parte, Cienciano volvió a dar un golpe importante en el Clausura y se mantiene firme en la pelea por los primeros lugares. La polémica jugada se convirtió en tema de debate nacional, con especialistas divididos sobre si el árbitro debió autorizar la ejecución del tiro libre o si la decisión de validar el gol estuvo dentro de lo reglamentario.

Para aclarar el panorama, Winston Reátegui, expresidente de la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR), analizó lo sucedido y explicó por qué el gol de Valoyes estuvo bien cobrado y no hubo, al menos en este caso, un mal accionar por parte de Zamora. Aunque en la transmisión no se aprecia con claridad, los jugadores de Cienciano argumentaron que el árbitro había hecho la señal de reanudación.

“Fue tiro libre directo a favor del cuadro cusqueño y Alejandro Hohberg lanzó un centro para que el colombiano de cabeza anote. De manera instantánea los jugadores fueron a reclamarle a Jhonatan Zamora, objetando que no sonó el pitazo del árbitro para reanudar la acción”, inició exjuez FIFA en su explicación.

“En una reanudación no se puede favorecer al infractor. El juego se reanuda por señal del árbitro enseñando el silbato con la mano levantada, por gesto, viva voz y también si el balón está detenido en el lugar donde sucedió la falta. En este caso no hubo barrera y se cumplió lo establecido en una reanudación, en consecuencia el gol es válido”, agregó.

