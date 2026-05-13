La programación de la decimoquinta fecha del Torneo Apertura 2026 ha encendido las alarmas en la Liga 1 tras la oficialización de las ternas arbitrales. El duelo entre Cienciano y Alianza Lima en la siempre complicada altura del Cusco se perfila como el escenario más electrizante del fin de semana, no solo por lo que se juegan ambos clubes en la tabla de posiciones, sino por la polémica designación de Edwin Ordóñez como el juez principal. Con el campeonato entrando en su recta más decisiva, la CONAR anunció la programación completa de árbitros en esta jornada.

La atención mediática se concentró de inmediato en el choque programado en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, dejando en un segundo plano los demás encuentros de la programación. Y es que las redes sociales han abierto debate sobre la presencia del colegiado, que en su momento ha sido vinculado con el club ‘íntimo’ como hincha.

Edwin Ordóñez será el encargado de conducir las acciones en el campo de juego, una tarea titánica considerando la enorme presión que arrastra, siendo un partido de alto calibre donde Alianza necesita sumar a como dé lugar para no buscar quedarse con el título del Apertura, antes de la última fecha.

Terna arbitral liderada por Edwin Ordoñez se retiró del campo de juego en medio de reclamos cosas que lanzaron los hinchas en un UCV vs Melgar. Foto: Leonardo Cuito.

En la cabina de la tecnología, el réferi Alejandro Villanueva, también con escarapela FIFA, asumirá la responsabilidad principal del VAR para intentar corregir cualquier error de apreciación en el terreno. La hinchada y la directiva íntima esperan que el uso del videoarbitraje sea transparente y no un dolor de cabeza.

La trascendencia de este compromiso radica en que, Cienciano busca consolidar su racha de local para seguir en pelea, mientras que para los dirigidos por Pablo Guede perder puntos significaría entregarle en bandeja el título a sus más cercanos perseguidores en una tabla sumamente apretada.

La jornada también definió a los encargados de los partidos de los otros candidatos al título, donde Los Chankas recibirá a CD Moquegua bajo la atenta mirada de Augusto Menéndez. Mientras que en el VAR, estará Diego Haro, otro juez con un pergamino de polémicas y suspensiones.

Diego Haro. (Foto: AFP)

Además, Kevin Ortega arbitrará el FC Cajamarca ante Sporting Cristal con Milagros Arruela en el VAR. Por su parte, Sebastián Lozano dirigirá el Universitario frente a Atlético Grau en el Monumental, contando con el respaldo de Gaby Oncoy como la jueza principal de la cabina tecnológica.

La presión sobre las ternas arbitrales alcanzará niveles máximos en estos tres compromisos clave que se disputarán entre el sábado y domingo. Los ojos de todo el país futbolero estarán fijos en cada línea de fuera de juego trazada y en cada penal cobrado, sabiendo que un solo error de criterio podría alterar el destino final de la temporada.

Programación completa de la terna arbitral. (Foto: FPF)

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