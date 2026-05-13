El estado del Estadio Nacional se vuelve preocupante luego de que se difundieran imágenes del deteriorado gramado del principal escenario deportivo del país. Las fotografías mostraron amplias zonas despobladas de césped y evidentes daños en el campo, situación que rápidamente generó la respuesta del Instituto Peruano del Deporte. Ante ello, el IPD aseguró que los trabajos de recuperación están en su etapa final y que el recinto volverá pronto a estar en condiciones óptimas.

Tras la difusión de estas imágenes, el Instituto Peruano del Deporte (IPD) emitió un comunicado oficial en el que aseguró que los trabajos de recuperación del terreno de juego ya se encuentran en la etapa final y que el recinto estará listo para el regreso del fútbol profesional.

“El Instituto Peruano del Deporte informa que se encuentra en la etapa final de los trabajos de recuperación del campo del Estadio Nacional con miras al retorno del fútbol en este importante escenario”, indicó la entidad mediante sus canales oficiales.

Asimismo, el IPD explicó que las labores realizadas responden a las recomendaciones emitidas por la Contraloría General de la República durante el mes de abril. Según detallaron, se ejecutó un cronograma de mantenimiento para recuperar tanto el gramado como distintas instalaciones del estadio.

La institución también precisó que actualmente existe un avance cercano al 100 % en los trabajos programados. Además, remarcaron que las acciones forman parte del compromiso de la actual gestión encabezada por Sergio Ludeña Visalot para garantizar infraestructura deportiva adecuada para deportistas y espectadores.

“El informe fue publicado en abril y, a la fecha, gracias a un cronograma debidamente estructurado y cumplido a cabalidad, ya contamos con un avance casi del 100 % en los trabajos en dicho coloso”, agregó el IPD en su pronunciamiento.

Sin embargo, la polémica continúa debido a las recientes observaciones realizadas por la Contraloría. El organismo de control había advertido semanas atrás que el uso reiterado del Estadio Nacional para conciertos y eventos no deportivos generó graves daños en el césped y en la pista atlética.

Además, el informe señalaba que parte del gramado fue reemplazado utilizando un método no contemplado dentro de las normas de Conmebol. También se detectaron fallas en la iluminación, cámaras de videovigilancia inoperativas y daños en diversas estructuras del recinto deportivo.

Pese a ello, desde el IPD insistieron en que el proceso de recuperación avanza favorablemente y reafirmaron su compromiso con el deporte nacional, asegurando que el Estadio Nacional volverá a estar en óptimas condiciones para albergar competencias oficiales en las próximas semanas.

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