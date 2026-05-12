Si bien Alianza Lima es el sólido líder del Torneo Apertura y todo hace indicar que se quedará con el primer campeonato de la temporada en la Liga 1, aún debe jugar tres encuentros que lo exigirán al máximo para llegar al objetivo. El primero de ellos será en Cusco ante Cienciano que también tiene importantes chances en esta recta final.

Los imperiales se ubican en la tercera posición con 29 puntos, cuatro unidades menos que los íntimos de La Victoria, por lo que este fin de semana se jugarán la vida en el estadio Garcilaso de la Vega. Uno de los hombres más importantes en el equipo del argentino Horacio Melgarejo se pronunció sobre lo que signfica este partido.

“Tenemos que ganarle a Alianza. Si queremos pelear el torneo y soñar con ser campeones, no podemos perder este fin de semana. Es un equipo muy fuerte y viene haciendo bien las cosas, pero nosotros debemos hacer nuestro trabajo y seguir soñando hasta la última fecha”, dijo Hohberg en el programa de YouTube Mano a Mano.

“Tenemos que aprovechar esta oportunidad para achicar la brecha de puntos y esperar que ellos dejen unidades en el camino”, añadió el exfutbolista de Alianza Lima.

Como se recuerda, Alejandro Hohberg es uno de los pocos jugadores que vistió las camisetas de Alianza Lima, Universitario de Deportes y Sporting Cristal. Pese a que con ningún club pudo campeonar, marca un precedente importante en nuestro fútbol.

Hohberg jugó en Alianza Lima durante las temporadas 2017 y 2018.

Cienciano, de ganar al club de La Victoria, se pondrá a solo 1 punto, recordando que Alianza Lima recibirá en la siguiente jornada a Los Chankas en Matute, otro de los animadores del Torneo Apertura.

En el plano internacional, los rojos marchan en el primer lugar del Grupo B de la Copa Sudamericana, y se perfila a ser uno de los clasificados a los octavos del final del torneo. En su serie compite con Atlético Mineiro, Puerto Cabello y Juventud.

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