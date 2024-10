Tenía un verdadero misil en su botín izquierdo. No era un atacante fortachón ni de gran biotipo, pero compensaba su 1.69 metros de altura apunta de ingenio, habilidad y velocidad para eludir a sus rivales. Se trata de Rubén Sosa, exmundialista con Uruguay en Italia 90 y campeón de América en Argentina 87 y Uruguay 95, quien charló con Depor previo encuentro de Perú frente a la selección de su país, por las Eliminatorias. “Será un partido duro, pero no diré quién ganará”, comentó . Eso sí, el ‘Principito’ respaldó el trabajo de su compatriota Jorge Fossati con la Blanquirroja y pidió tenerle paciencia. Como ídolo de Nacional, tampoco estuvo ajeno a declarar sobre el cortocircuito entre Luis Suárez y Marcelo Bielsa. “Se lo tenía que decir a él (técnico de Uruguay), no a la prensa”, remarcó. Aquí la entrevista sobre lo que será el duelo en el Estadio Nacional de Lima.

Está por jugarse una nueva versión del Perú-Uruguay por Eliminatorias. Ambos tienen dos realidades futbolísticas distintas. ¿Cómo avizora este encuentro?

Perú está en un momento de transición, le está costando como sucedió con nosotros. Hoy en día, no hay favoritos en el fútbol. A pesar que estamos bien, siempre hay que jugar los partidos. Perú tiene su hinchada, que anima mucho, y será un partido duro...

Perú tiene bajas, igual que Uruguay, pero nuestra selección no contará con futbolistas importantes en el ‘11′: Renato Tapia y Gianluca Lapadula...

Perú tiene que buscar jóvenes para que integren su selección. Tienen pocos futbolistas que emigran a Europa, tienen que tener buena escuela para el futuro. Siempre pasa que nosotros queremos ganar, Uruguay tiene tres millones y medio de habitantes, pero como dos millones que juegan fútbol, es impresionante nuestras raíces. Perú debe armar escuelas de fútbol para mejorar. Tienen que tratar que vayan a Europa desde pequeños.

¿Qué concepto futbolístico tiene del seleccionador Jorge Fossati?

Lo conozco, no soy amigo, pero lo respeto mucho. Para mí es un gran entrenador, es un entrenador de selección, era para que esté nuevamente en la selección uruguaya. Yo le envió mensajes, lo respeto como entrenador, como persona. Siempre que lo he visto, nos ponemos hablar de fútbol y los dos pensamos lo mismo. Entonces, se ha encontrado con una selección que la está conociendo y sabe lo que es Perú. Le deseo lo mejor como técnico y persona. Es un entrenador que ha recorrido mucho, y me gusta como dirige.

La selección peruana no ha ganado todavía bajo su conducción técnica y los hinchas ya comienzan a criticar su trabajo...

Obvio que los hinchas quieren ganar todos los partidos, pero también es difícil todo. Cuando llega un entrenador a un país y que hace muchos años no estaban en un Mundial, no puedes hacer todo en un año. Los niños de Perú saben jugar al fútbol, hay que educarlo con los grandes, y eso seguro es lo que está haciendo él (Jorge Fossati).

Sí, justamente acá trabaja como invitado un menor de 16 años (Maxloren Castro)...

Cuando un jugador de fútbol tenga la edad que tenga, sea 16 o 17, y juega bien, no tiene que tener 25 años para jugar, en la selección. Hay que ayudarlo. Yo debuté en primera a los quince años. Cuando un entrenador ve al menor como se divierte con la pelota, hay que ponerlo donde se merece con los grandes y que aprenda.

¿Cómo analiza las declaraciones de Luis Suárez sobre Marcelo Bielsa, previo encuentro de Eliminatorias?

Me sorprendió, yo lo conozco a Luis de chiquito. Él se retiro bien, no tuvo problemas. No he hablado con él, pero me sorprendió, pues él no es así. No sé si fue un tema de él o de algún compañero, no es el Suárez que conozco yo. Le voy a enviar mensaje para saludarlo y saber el motivo de esa entrevista que no venía al caso, ya que se retiró como un gran goleador que es en todos los equipos que ha jugado.

Federico Valverde respaldó lo dicho por Luis Suárez, pero José María Giménez a Marcelo Bielsa...

Algo le pasó a Luis, pero no era el momento. Cuando tienes que hablar de un entrenador, lo tienes que hacer cuando estás adentro, no cuando te vas. Cuando él se va de la selección, no puedes declarar en contra de un entrenador, de un compañero, lo tienes que decir cuando él está adentro. Es la ley del futbolista. Si el entrenador no me gusta, si no me pone, entonces, tengo que hablar con él. Se lo tenía que decir a él, no a la prensa. Ahora, capaz los chicos que se quedan van a tener problemas. Para mí no tenía que decirlo, pues involucra a los chicos que se quedan. Yo conozco a Bielsa, sé la persona que es, pero lo más lindo es hablar con el técnico.

En lo futbolístico, ustedes saludan el regreso de Darwin Núñez, pero nosotros es un dolor de cabeza...

Darwin tiene una edad espectacular, tenemos chicos de la selección de 24 años y tienen mucho futuro. Estamos contentos, pues vamos a seguir ganando. Acá salen jugadores de fútbol en cantidad.

Acá sorprendió al técnico Jorge Fossati, la prensa e hinchas que haya quedado habilitado para jugar Darwin Núñez frente a Perú...

Cuando uno tiene una selección importante, primero están los jugadores, después los dirigentes, los hinchas, y si tienes buenos jugadores vas a empezar a ganar. Cada uno tira para su selección. Si un jugador está suspendido, los directivos van a pelear, es la selección.

¿Qué recuerdos de los partidos que jugó frente a Perú?

Tengo amigos peruanos. Nos recibieron en el hotel, les regalaba la camiseta. Tuve la suerte de hacerle un gol a Perú para las Eliminatorias del Mundial de Italia 90 y de ganarles en Montevideo, con dos goles míos. He tenido partido lindos contra Perú, pero respetándolos. Para mí ustedes tienen un gran entrenador, pero hay que darle tiempo.

Previa elección de Marcelo Bielsa, también estuvo en el universo de candidatos Jorge Fossati para volver a dirigir a la ‘Celeste’...

Él siempre estuvo al lado de Uruguay, por su experiencia, por lo que dio por Uruguay, por los equipos que dirigió, siempre estuvo cerquita. Yo lo considero en técnico de selección.

Y eso que usted es ídolo de Nacional y el profesor Jorge Fossati fue campeón con Peñarol...

A pesar de eso, yo soy un tipo que respeta la trayectoria. Yo soy fanático de Nacional, pero respeto la trayectoria. Es un señor.

¿Qué hacer para buscar nuevos delanteros? Acá en Perú hay pocos ‘9′, ya no están los Pizarro, Guerrero, Farfán...

Todos los ídolos que tiene Perú deben estar al lado de la selección. Hay jugadores que pueden aportar, Perú tiene que volver a ser el de antes. Siempre los quiero al lado mío.

¿Cuéntenos esa anécdota con el ‘Bolso’, que intentó bajar a la cancha de juego en un helicóptero?

Fue cuando salimos campeones en el año 98. Recuerdo que llamé al presidente de la República de Uruguay (Julio Sanguinetti). Le dije que sería buenísimo bajar con la Copa del Bicentenario, pero me respondió que no se podía. Después, dimos la vuelta olímpica con una limosina, con un camión de bomberos, muchas cosas que lo hacía feliz.





