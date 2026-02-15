Después de unos días en los que las críticas fueron hacia un medio de comunicación, y un periodista en específico, por brindar declaraciones racistas en contra de un futbolista de Alianza Lima, el mal ejemplo ha llegado ahora hasta las tribunas del Estadio Juan Maldonado Gamarra de Cutervo. El escenario protagonista del partido entre Comerciantes Unidos y Los Chankas, se vio opacado por un hecho lamentable que sigue demostrando la poca tolerancia que se vive en la Liga 1.
Noticia en desarrollo...
