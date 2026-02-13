En medio de la eliminación de Alianza Lima de la Copa Libertadores, luego de perder por 2-1 en el global frente a 2 de Mayo, un desatinado y vergonzoso comentario periodístico acaparo las miradas en las últimas horas, con Eryc Castillo como el principal agraviado. ¿Qué pasó? Gonzalo Núñez, periodista de Exitosa Deportes, emitió una declaraciones de índole racista en contra del delantero ecuatoriano, a la hora de opinar sobre su penal fallado el pasado miércoles.

En la edición del jueves del citado programa, el también abogado intentó analizar la jugada a favor de Alianza Lima, llegando a decir: “El negr* es menos fuerte de la cabeza que el blanco y hay un estudio al respecto”, generando la rápida reacción de sus compañeros en la mesa y la indignación del público en las redes sociales.

“Lo que voy a decir es racista, pero los negros se hue* un poco en los penales (…) Son menos duros de la cabeza”, agregó Núñez, buscando argumentar una postura a todas luces racista, que a su vez puso en el centro a Eryc Castillo.

En ese sentido, desde Alianza Lima no tardaron en reaccionar y emitieron un comunicado rechazando lo dicho por Gonzalo Núñez. “El Club Alianza Lima expresa su más enérgico rechazo a las declaraciones racistas vertidas por el periodista Gonzalo Núñez en el programa radial Exitosa Deportes, en las que se agravia directamente a nuestro jugador Eryc Castillo, utilizando el color de su piel como argumento para descalificar su desempeño profesional”, se lee.

“Este tipo de expresiones no solo vulneran la dignidad de nuestro futbolista, sino que atentan contra los valores fundamentales del deporte, que promueve el respeto, la igualdad y la inclusión. El fútbol es un espacio que une, inspira y representa la diversidad de nuestra sociedad; cualquier manifestación de discriminación étnico-racial resulta inaceptable”, agregó la institución victoriana.

En ese sentido, Alianza Lima instó al mencionado periodista a rectificarse por sus lamentables afirmaciones en contra de Eryc Castillo, además de todos los que se hayan visto afectados por sus comentarios racistas. Al cierre de esta nota, Exitosa ha guardado silencio tras lo dicho por Gonzalo Núñez.

“Exigimos la rectificación pública e inmediata de las afirmaciones realizadas, así como las disculpas correspondientes a nuestro jugador y a toda la comunidad que se ha visto afectada por estas inaceptables expresiones”, cierran en el comunicado.

Además de Alianza Lima, la Liga de Fútbol Profesional Peruana se pronunció por lo sucedido y también salió en defensa de la dignidad de Eryc Castillo. “La Liga de Fútbol Profesional reafirma su compromiso en la lucha contra el racismo y cualquier forma de discriminación, e invita a todos los actores del ecosistema deportivo y mediático a comunicar con responsabilidad, promoviendo mensajes que contribuyan a una sociedad más respetuosa y unida”, indicaron.

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de quedar eliminado de la Copa Libertadores, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Alianza Atlético, en el compromiso correspondiente a la fecha 3 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el sábado 14 de febrero las 8:00 p.m. y se disputará en el Estadio Mansiche.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

