Universitario de Deportes se encuentra cada vez más cerca de alcanzar un nuevo hito en su historia: el tricampeonato nacional. A falta de pocas fechas para el cierre del Torneo Clausura, los dirigidos por Jorge Fossati dependen únicamente de sí mismos para sellar una campaña que podría consagrarlos como los mejores del año. Sin embargo, aunque la ‘U’ se corone de forma directa en la Liga 1 2025, el campeonato no se detendrá ahí. El reglamento vigente contempla la realización de play-offs, pero no para definir al campeón, sino para determinar al subcampeón y los clasificados a la próxima Copa Libertadores.

El escenario más claro indica que si Universitario gana el Clausura (tras haber obtenido también el Apertura) se proclamará automáticamente campeón nacional, sin necesidad de disputar finales adicionales. En ese caso, los cremas no solo lograrían el tricampeonato, sino que también conseguirían su clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

No obstante, el resto de los equipos aún tendrá mucho por jugar. El reglamento de la Liga 1 establece que, pese a que el campeón quede definido, se realizarán play-offs para determinar quién se queda con el subcampeonato y las siguientes plazas a la Copa Libertadores 2026. Así, el cierre del torneo mantendrá una fuerte disputa entre los equipos mejor posicionados del acumulado.

¿Qué pasa con el resto de equipos?

De acuerdo con lo estipulado, el club que finalice segundo en la tabla acumulada avanzará directamente a la final de los play-offs. En la actualidad, esa posición pertenece a Cusco FC, aunque la competencia sigue abierta. Por otro lado, los equipos que terminen en el tercer y cuarto lugar del acumulado disputarán una semifinal ida y vuelta para definir al otro finalista.

Cusco FC es segundo en la tabla acumulada de la Liga 1 | FOTO: Cusco FC

En estos momentos Alianza vs Cristal en una semifinal

Si el campeonato terminara hoy, Alianza Lima (tercero) y Sporting Cristal (cuarto) protagonizarían una semifinal vibrante, con el primer partido en el Estadio Nacional —donde los celestes serían locales— y la revancha en Matute. La serie se resolvería por diferencia de goles y, de persistir el empate, desde los doce pasos.

El vencedor de esa semifinal enfrentará a Cusco FC en la final de los play-offs, también con duelos de ida y vuelta. Los cusqueños iniciarían como visitantes y cerrarían en la altura del Garcilaso de la Vega, un factor que podría ser decisivo. En caso de igualdad total, el reglamento nuevamente contempla definición por penales.

Alianza Lima buscará seguir en la pelea del Torneo Clausura. (Foto: Liga 1)

El ganador de esta llave final obtendrá el título de subcampeón nacional y clasificará directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 como Perú 2. El perdedor ocupará el cupo de Perú 3 y disputará la etapa previa del certamen, mientras que el eliminado en semifinales se quedará con el cupo Perú 4.

Así, incluso si Universitario logra el tricampeonato sin necesidad de finales, la emoción continuará con los play-offs, que definirán el resto de representantes peruanos en torneos internacionales. Un cierre de temporada que promete mantener la tensión hasta el último minuto, con varios clubes peleando por objetivos importantes como un boleto a la Copa Libertadores o Sudamericana 2026.

