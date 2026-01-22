Alianza Lima se alista para vivir una de las noches más esperadas y emotivas de su historia reciente, en un evento que promete quedar grabado en la memoria de sus hinchas. La Noche Blanquiazul 2026 marcará la presentación oficial del plantel íntimo para la nueva temporada y tendrá como ingrediente especial la presencia del Inter Miami, equipo que llegará a Lima con figuras de talla mundial y que convertirá el Estadio Alejandro Villanueva en el centro de atención del fútbol sudamericano.

El cuadro victoriano afronta esta jornada como el inicio simbólico de un nuevo ciclo deportivo bajo la conducción del argentino Pablo Guede. Luego de semanas de preparación y una exigente gira internacional, Alianza Lima buscará mostrarse sólido ante su gente y dejar buenas sensaciones en la previa del arranque de la Liga 1 y de la fase previa de la Copa Libertadores, objetivos que marcan el rumbo del 2026.

La expectativa en La Victoria ha ido creciendo con el paso de los días, sobre todo por la magnitud del rival que estará al frente. Inter Miami, campeón de la MLS, llegará a Lima como parte de su gira por Sudamérica y lo hará con un plantel repleto de figuras que pocas veces se han visto en suelo peruano, lo que ha generado un interés sin precedentes entre los hinchas blanquiazules.

En el plano deportivo, Alianza Lima llega a esta presentación tras una preparación irregular en la Serie Río de la Plata. El equipo íntimo alternó buenos momentos con pasajes de duda, logrando una victoria ante Colo Colo y sufriendo derrotas frente a Independiente y Unión de Santa Fe, resultados que servirán como aprendizaje antes de este exigente choque internacional.

La Noche Blanquiazul también será el escenario ideal para que los nuevos refuerzos se muestren por primera vez ante el público de Matute. Nombres como Federico Girotti, Luis Advíncula, Jairo Vélez y Luis Ramos generan ilusión en la hinchada, que espera ver señales claras de un equipo competitivo y con variantes para afrontar una temporada cargada de retos.

Del otro lado estará un Inter Miami que despierta atención mundial por la presencia de Lionel Messi, acompañado por jugadores de jerarquía internacional como Luis Suárez y Rodrigo De Paul. El equipo dirigido por Javier Mascherano utilizará este encuentro como el punto de partida de su gira, antes de continuar con compromisos en Colombia y Ecuador, y posteriormente enfocarse en el inicio de la MLS 2026.

Más allá del resultado, este amistoso representa una oportunidad única para Alianza Lima de medir su nivel ante un rival de élite y, al mismo tiempo, regalarle a su hinchada una noche histórica. El ambiente en Matute promete ser festivo y cargado de emoción, con un estadio que buscará empujar a su equipo desde el primer minuto.

Con entradas rebajadas y una enorme expectativa en la previa, la Noche Blanquiazul 2026 se perfila como uno de los eventos más importantes del año en el fútbol peruano. Para Alianza Lima, será el momento de ilusionar a su gente y comenzar oficialmente un camino que apunta a volver a ser protagonista a nivel local e internacional.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs. Inter Miami por la Noche Blanquiazul 2026?

El partido entre Alianza Lima e Inter Miami podrá verse en vivo a través de la señal abierta de Latina Televisión, que transmitirá el evento en sus canales 2 y 702 en alta definición para todo el territorio nacional. Además, el encuentro también estará disponible por L1 MAX en la señal de cable, ofreciendo una alternativa adicional para los hinchas que sigan el duelo desde casa. De esta manera, el evento contará con una amplia cobertura televisiva, acorde a la magnitud del amistoso y a la expectativa generada por la presencia de figuras internacionales.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs. Inter Miami por la Noche Blanquiazul 2026?

El amistoso internacional correspondiente a la Noche Blanquiazul 2026 se disputará este sábado 24 de enero en el Estadio Alejandro Villanueva. El inicio del partido está programado para las 8.00 de la noche en horario peruano, colombiano y ecuatoriano, mientras que en países como Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil se podrá seguir desde las 10.00 de la noche. Se espera que la ceremonia de presentación del plantel comience horas antes, con un estadio que lucirá un ambiente totalmente festivo.

