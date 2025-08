Este martes 5 de agosto se jugará uno de los partidos más importantes del Torneo Clausura. En el marco de la fecha 4, Alianza Lima recibe a Sporting Cristal y ambos necesitan la victoria para no perder el paso en su objetivo principal: llegar a la final nacional. Con algunas bajas por lesión, los blanquiazules anunciaron su lista de convocados de Néstor Gorosito. Paolo Guerrero no se recuperó a tiempo, por lo que no fue considerado.

Alianza Lima quedó listo para el partido ante Sporting Cristal. (Foto: Alianza Lima)

