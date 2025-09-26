Con el trago amargo de la eliminación de Copa Sudamericana ante Universidad de Chile en cuartos de final, Alianza Lima se encuentra obligado a pasar la página lo más rápido posible. Los blanquiazules necesitan recuperar posiciones en el Torneo Clausura y este fin de semana tendrá un duro reto ante Cienciano en la ciudad de Cusco. A través de redes sociales, se pudo conocer a los futbolistas convocados para esta contienda, destacando la ausencia de Alessandro Burlamaqui quien sufrió una lesión en el último choque.
Noticia en desarrollo...
¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?
Luego de perder por 2-1 a manos de la U. de Chile y quedar fuera de la Copa Sudamericana, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Cienciano, en el partido válido por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el domingo 28 de septiembre desde las 6:00 p.m. y se disputará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.
En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.
