La tranquilidad en Sport Boys no estaría asegurada ni con el hecho de que la SUNAT oficializó el nombramiento de Miguel Ángel Torres como administrador provisional del club. La noticia, más allá de las críticas de los hinchas, pronto quedó opacada por serias dudas sobre la validez de los documentos presentados por el exfutbolista, lo que abre la puerta a un escenario de impugnaciones que podría dejar sin efecto su designación. El desenlace, lejos de ser inmediato, amenaza con convertirse en un nuevo capítulo de inestabilidad en una institución que ya arrastra problemas deportivos y financieros.

La autoridad tributaria había destacado la transparencia y objetividad del proceso, en el que Torres se impuso entre nueve postulantes tras la salida de Adrián Alcocer. No obstante, el nombramiento no tardó en encender la polémica, pues otros candidatos adelantaron que presentarían reclamos por presuntas irregularidades en la documentación que sirvió de sustento para su postulación.

El periodista Gustavo Peralta adelantó en L1 Radio que al menos dos postulantes impugnarán la designación de Torres, al considerar que no cumplió con los requisitos exigidos. “La noticia es que Miguel Ángel Torres ha sido designado, y la noticia de mañana es que dos postulantes van a impugnar su designación porque no cumple los requisitos”, aseguró.

Miguel Ángel Torres fue elegido como administrador provisional de Sport Boys. (Crédito: Facebook).

El punto de fricción gira en torno a un certificado en el que Torres acreditaba tres años de trabajo en la gerencia de Sport Boys. El documento fue emitido por Johan Vásquez, de la empresa Sfera 3, que en su momento administró al club. Según la normativa, el aval debía ser emitido directamente por la propia institución deportiva y respaldado con boletas de pago, algo que no se habría cumplido.

En esa misma línea, el periodista Willy Melgarejo precisó que este detalle podría alterar la decisión de la SUNAT. “Esta constancia al no ser emitida por el Club como indica la norma, sino por la empresa a cargo en ese tiempo, podría generar un cambio en la resolución. Dos formas: apelación de cualquiera de los postulantes o que el comité declare de oficio nula su elección al notar el error”, sostuvo.

Frente a esto, también se comentó sobre la vinculación de su equipo de trabajo con el mismo cuadro del Callao, que si cuenta con constancia de trabajo del club. Pero no es el caso de Miguel Ángel Torres. Además, muchos esperan explicaciones del por qué el cambio tan radical de la SUNAT al poner en primer lugar de la votación a alguien a quien calificaron en las últimas posiciones para el mismo proceso que se llevó a cabo con Universitario.

Documento que presentó Miguel Ángel Torres para avalar su trabajo en el club Sport Boys. (Foto: WIlly Melgarejo)

Mientras tanto, la situación deportiva del cuadro chalaco sigue siendo alarmante. Sport Boys marcha antepenúltimo en el Torneo Clausura con apenas seis puntos, producto de una sola victoria en once fechas, y se mantiene cerca de la zona de descenso en la tabla acumulada de la Liga 1.

En ese sentido, el encuentro de este viernes 26 de septiembre frente a Alianza Universidad será decisivo. Una derrota no solo agravaría la crisis deportiva, sino que aumentaría la presión sobre una directiva provisional cuya continuidad está en entredicho.

El futuro inmediato dependerá de si prosperan o no los recursos de impugnación. De confirmarse las irregularidades, la SUNAT tendría que declarar nula la designación de Torres y convocar a un nuevo proceso, prolongando el ambiente de incertidumbre en el Callao.

