Se vienen días claves para la Liga 1. Luego de que a mediados de agosto se confirmara la exclusión de Deportivo Binacional por decisión de la Corte Superior de Justicia de Puno, medida que fue acatada de inmediato por la Federación Peruana de Fútbol (FPF), existe mucha expectativa por lo que pueda suceder con Ayacucho FC en las próximas horas, a raíz de la audiencia que tendrá para conocer su futuro en el fútbol peruano.

Como se recuerda, después de obviar la justicia deportiva e iniciar una demanda por la vía ordinaria, en octubre del 2024, la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, a través del Tercer Juzgado Civil de Huamanga, ordenó la reposición de Ayacucho FC a la Liga 1 y, por consiguiente, su participación en el campeonato de este año. Sin embargo, el destino de los ‘Zorros’ podría ser el mismo que el de Binacional.

En ese sentido, a la espera de lo ocurra este jueves en la audiencia donde se definirá su continuidad en la Liga 1, Ayacucho FC salió al frente para denunciar presuntas presiones. “Rechazamos todos los intentos de influenciar en la decisión judicial a adoptarse en relación a nuestro club, que se han venido realizando en los últimos días a través de diferentes plataformas de los medios de comunicación”, se lee en su más reciente comunicado.

En esa misma línea, agregaron que esperan que la FPF respete el debido proceso: “Reafirmamos nuestra convicción de que toda actuación de la FPF y sus diferentes órganos debe respetar los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política del Perú, incluyendo el derecho al debido proceso, la libertad de asociación, la tutela jurisdiccional efectiva”.

Para Ayacucho FC, la acción de amparo que los devolvió a la Liga 1 no afecta el principio de que las controversias deportivas deben resolverse en el ámbito deportivo. En ese sentido, afirman que el hecho de que la FPF ejecute “las decisiones definitivas de los órganos deportivos, constituye una grave afectación a sus derechos Constitucionales y que la única manera de subsanar esa afectación es ejecutarlas de la manera exacta en la que dispuso el órgano deportivo”.

Por otro lado, según Joseph Campos, abogado de Ayacucho FC, si es que este jueves tienen un resultado adverso en su audiencia, no se darán por vencidos en mantenerse en la Liga 1 porque consideran que el proceso no llegará a su fin tan pronto. “Si tuviéramos un resultado adverso, nosotros nos mantendríamos, porque este proceso continúa”, señaló en una entrevista con Exitosa Deportes.

En una entrevista con Ovación a finales de agosto, Jesús Gonzales, gerente de la Liga Profesional de Fútbol, aclaró que desde un primer momento tenían previsto el escenario si excluían a Binacional o Ayacucho FC. En ese sentido, tal como pasó con los de Juliaca, si los ‘Zorros’ son apartados de la competición, el campeonato solo se jugaría con 17 clubes, con tres descansando por fecha en lo que resta del Torneo Clausura.

“Esta situación (descenso de Binacional) ya la teníamos prevista desde el momento que hicimos el sorteo del fixture. Lo mencionamos el mismo día del sorteo y las consecuencias que podría traer. Tomamos la previsión de incluir una acción en el reglamento de darse esta situación”, explicó. Veremos si Ayacucho FC sufre lo mismo que Binacional y termina fuera de carrera en esta temporada 2025.

