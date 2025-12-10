La realidad deportiva de Alianza Lima para la temporada 2026 ha quedado definida de la manera más compleja posible. Tras perder los playoffs de la Liga 1 2025, el cuadro de La Victoria tendrá que conformarse con el cupo de “Peru 4” para la próxima edición de la Copa Libertadores. Esto significa que los ‘blanquiazules’ deberán iniciar su camino desde la primera fase previa, repitiendo el escenario de tener que superar hasta tres rondas eliminatorias consecutivas si aspiran a meterse en la lucrativa fase de grupos, un desafío titánico que exige una planificación inmediata.

Con el calendario apretando, la incertidumbre sobre quién será el primer obstáculo está a punto de disiparse. En la escuadra íntima ya saben cuándo se definirá su suerte, pues no deberán esperar mucho para comenzar con la planificación. Eso si, en los próximos días deberán anunciar a su nuevo entrenador tras la salida de Néstor Gorosito.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) ha programado el evento oficial del sorteo para la siguiente semana, marcando así el inicio administrativo de la competencia continental para los clubes que arrancan desde las etapas preliminares. Alianza Lima es el principal interesado en esta ceremonia, dado su estatus de participante desde la Fase 1.

Alianza Lima también llegó desde la Fase 1 de la Copa Libertadores 2025. (Foto: AFP)

Arrancar en esta instancia implica comenzar la competencia oficial muy temprano en el año, probablemente en febrero, lo que obliga a acelerar todos los procesos de pretemporada. Conocer al rival con anticipación es vital para organizar la logística de viajes y el análisis táctico, factores que pueden ser determinantes en llaves de ida y vuelta.

Aunque falta la confirmación oficial de la conformación de los bombos por ranking, el panorama de posibles rivales ya se vislumbra. Según las proyecciones, el contrincante de Alianza Lima saldría de un grupo reducido de equipos. Las opciones más probables son el Sportivo 2 de Mayo de Paraguay, el club Juventud de Uruguay o el Deportivo Táchira de Venezuela.

Pero la atención de Perú no estará centrada únicamente en los ‘íntimos’. El sorteo también definirá el camino para el representante denominado “Peru 3”. Este cupo aún no tiene nombre propio, pues será tomado por el equipo perdedor de la llave que disputarán Sporting Cristal y Cusco FC. El club que caiga en esa serie ingresará a la Libertadores en la Fase 2, esperando rival que también se conocerá en este evento.

Sporting Cristal vs. Cusco FC definirán el cupo de Perú 3. (Foto: @CuscoFC_2009)

¿Cuándo será el sorteo de la Copa Libertadores?

Los detalles logísticos de la ceremonia han sido confirmados a través de los canales oficiales. Según informó la cuenta de la Conmebol Libertadores, el sorteo de las rondas preliminares se llevará a cabo el próximo jueves 18 de diciembre. La cita está pactada para iniciar a las 10:00 a. m. (hora peruana) y tendrá lugar en la sede central de la entidad, ubicada en Luque, Paraguay.

¿En dónde ver el sorteo de la Copa Libertadores?

El sorteo oficial de la fase preliminar de la Copa Libertadores, será transmitido por ESPN, disponible en operadoras como Movistar TV, Claro TV, DIRECTV, entre otros. Asimismo, podrás seguir la cobertura completa del minuto a minuto, incidencias, y conocerán los rivales en la web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR