A pocas horas del partido frente a Sporting Cristal, habían muchas dudas respecto a la lista de convocados de Alianza Lima. Sin embargo, durante la noche del último viernes, el club hizo oficial la nómina a través de sus redes sociales, despejando muchas interrogantes sobre la disponibilidad de algunos futbolistas para este importante encuentro. Los íntimos, líderes del Torneo Apertura con 32 puntos, buscarán ganar en casa para mantenerse en lo más alto, y su vez hundir aún más a los rimenses que en estos momentos están en el puesto 13 con 15 unidades.

Un detalle que se confirmó rápidamente es que finalmente Alan Cantero no fue tomado en cuenta por Pablo Guede, por lo que se puede deducir que no llegó a recuperarse del todo para este duelo. El comando técnico íntimo prefirió darle descanso en un partido que pinta para ser muy fraccionado, por lo que lo más seguro es que el argentino recién vuelva a aparecer en la próxima fecha frente a Cienciano en Cusco o contra Los Chankas en Matute.

Por otro lado, el regreso de Paolo Guerrero fue una de las noticias más esperadas que se pudo confirmar con esta lista de convocados, lo que abre la posibilidad de que pueda ser titular hoy en el Estadio Alejandro Villanueva. Como se recuerda, el ‘Depredador’ había sufrido un problema en la zona lumbar y eso le impidió estar en el triunfo por 2-1 sobre el CD Moquegua. No obstante, parece haberse recuperado en tiempo récord.

Paolo Guerrero entró en la convocatoria de Alianza Lima. (Foto: Getty Images)

De ahí en más, los nombres citados son los que más o menos se sabía desde hace algunos días. Ojo, recordemos que Luis Advíncula no entró en la lista luego de haber sido suspendido por un partido por acumulación de cinco tarjetas amarillas, tras ser amonestado ante el CD Moquegua. En la banda derecha hay algunas dudas sobre el elegido por Pablo Guede.

Según los últimos ensayos del técnico argentino, Cristian Carbajal tiene chances de ir por izquierda, para dejarle la banda derecha a Marco Huamán. La otra alternativa es que el exjugador de Sport Huancayo vaya por izquierda como lo venía haciendo en los partidos previos, para que Gianfranco Chávez, con un estilo más defensivo por sus características, sea el reemplazo de Luis Advíncula.

Veremos si esto finalmente se confirma cuando se dé a conocer la alineación titular para esta noche, donde se espera que el mediocampo esté conformado por Esteban Pavez, Fernando Gaibor y Gaspar Gentile, con Jairo Vélez completando el rombo detrás de Eryc Castillo y Paolo Guerrero. Ojo, existe la posibilidad de Luis Ramos arranque por el ‘Depredador’, ya que esté recién acaba de recuperarse de una lesión.

Luis Advíncula se perderá el partido frente a Sporting Cristal. (Foto: Alianza Lima)

Lista de convocados en Alianza Lima:

Arqueros: Guillermo Viscarra y Alejandro Duarte.

Guillermo Viscarra y Alejandro Duarte. Defensores: Renzo Garcés, Josué Estrada, Marco Huamán, Mateo Antoni, Cristian Carbajal y Gianfranco Chávez.

Renzo Garcés, Josué Estrada, Marco Huamán, Mateo Antoni, Cristian Carbajal y Gianfranco Chávez. Volantes: Gaspar Gentile, Eryc Castillo, Jairo Vélez, Esteban Pavez, Kevin Quevedo, Fernando Gaibor, Jean Pierre Archimbaud y Alessandro Burlamaqui.

Gaspar Gentile, Eryc Castillo, Jairo Vélez, Esteban Pavez, Kevin Quevedo, Fernando Gaibor, Jean Pierre Archimbaud y Alessandro Burlamaqui. Atacantes: Luis Ramos, Paolo Guerrero y Federico Girotti.

¿En qué canales ver Alianza Lima vs. Sporting Cristal?

En cuanto a la transmisión del Alianza Lima vs. Sporting Cristal, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Sporting Cristal?

El partido entre Alianza Lima vs. Sporting Cristal, válido por la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, está programado para este sábado 9 de mayo desde las 8:00 p.m. en el Estadio Alejandro Villanueva. En Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, el encuentro comenzará dos horas más tarde, en Chile una hora más tarde y en España con siete horas de diferencia.

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