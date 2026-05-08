Sporting Cristal no atraviesa un buen presente en el Torneo Apertura, donde se ubica en la posición 13 con seis victorias, tres empates y seis derrotas. Mientras tanto, en la Copa Libertadores ocupa la tercera posición con seis unidades y depende de sí mismo para clasificar a los octavos de final. Ante este panorama, el equipo rimense busca levantar cabeza en el torneo local y enfrentará este sábado a Alianza Lima, aunque con una sensible baja en el ataque.
El equipo dirigido por Zé Ricardo llega golpeado luego de la derrota sufrida ante Palmeiras por Copa Libertadores. A esto se suma su irregular campaña en el Torneo Apertura, donde marcha lejos de los primeros lugares y obligado a sumar para no seguir cayendo en la tabla.
En medio de esto, se confirmó la ausencia de Santiago González para el duelo frente a los íntimos. El extremo argentino quedó descartado tras presentar molestias físicas que no logró superar durante los últimos entrenamientos.
La baja del atacante representa un problema importante para el técnico brasileño, considerando que González venía siendo uno de los jugadores más desequilibrantes en ofensiva.
Con esta ausencia, Zé Ricardo deberá mover piezas en su ataque para intentar sorprender a Alianza Lima en Matute. Todo apunta a que el comando técnico apostaría por variantes como Maxloren Castro o incluso reforzar el mediocampo para sostener el partido.
Este partido es fundamental para ambos equipos. Mientras Alianza Lima pelea por mantenerse en la cima del Torneo Apertura, Sporting Cristal necesita sumar urgentemente para escapar de la parte baja pensando en la tabla acumulada.
Esto se debe a que en las últimas semanas, el plantel ha afrontado una seguidilla de partidos entre la Liga 1 y la Copa Libertadores, situación que se extenderá hasta fines del mes de mayo.
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