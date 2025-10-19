La Copa Perú 2025 atraviesa una fase decisiva en su Etapa Nacional. Los octavos de final han dejado duelos cargados de emoción en todo el país, con marcadores ajustados y definiciones que mantienen expectantes a las hinchadas. El tradicional ‘fútbol macho’ sigue mostrando su esencia. En medio de la disputa, los equipos buscan seguir con vida no solo por la gloria deportiva, sino también por la posibilidad real de ascender a la Liga 2 o asegurarse un cupo en la naciente Liga 3. La historia se cuenta en dos frentes: la Zona Norte y la Zona Sur, donde cada llave se juega con la intensidad de una final.

De acuerdo al nuevo reglamento de la Copa Perú, el campeón obtendrá el ascenso directo a la Liga 2, mientras que el subcampeón disputará un repechaje contra el segundo mejor de la Liga 3. Además, los cuatro equipos mejor ubicados en la Tabla Nacional accederán automáticamente a la siguiente edición de la Liga 3, consolidando así una estructura más ordenada dentro del fútbol peruano. Este fin de semana, las miradas estarán puestas en dos frentes bien definidos: la Zona Norte, donde la paridad mantiene abiertas las series, y la Zona Sur, donde varias escuadras buscan remontadas épicas para seguir con vida en el torneo más impredecible del fútbol peruano.

Zona Norte: equilibrio, revancha y esperanza

En la parte alta del país, las llaves se encuentran más parejas que nunca. En Moyobamba, AD Tahuishco y Atlético Torino protagonizan uno de los duelos más atractivos del torneo. Tras igualar sin goles en Talara, todo se definirá este este domingo desde las 3:00 p.m. en la selva, donde el calor y el apoyo local podrían ser factores determinantes. Los talareños, históricos campeones del fútbol peruano, sueñan con regresar a la esfera profesional, mientras que el conjunto local busca hacer historia y eliminar a uno de los favoritos.

Otro cruce interesante (a la misma hora) enfrenta a ASA FC contra Sport River, donde los de Tumbes intentarán revertir el 1-0 sufrido en la ida. La llave promete ser intensa, con dos equipos que apuestan por el ataque y que ya han mostrado solidez durante toda la temporada. En paralelo, Deportivo Cachorro intentará sorprender en Ica frente a Real Huarcos, que parte con ligera ventaja tras su victoria en el primer duelo.

Mientras tanto, Unión Minas parece tener el panorama más favorable luego de golear 4-0 a la Universidad Nacional de Tumbes en la ida. Pese a ese resultado, el elenco tumbesino no baja los brazos y elevó un reclamo por presunta mala inscripción del arquero rival, el cual finalmente fue declarado improcedente. De este modo, la revancha se jugará con todo, este domingo a las 3:00 p.m., aunque el cuadro de Cerro de Pasco ya tiene un pie en la semifinal.

Las llaves del norte han demostrado ser de las más parejas en los últimos años, donde los detalles marcan la diferencia. Para varios clubes, esta Etapa Nacional es la oportunidad perfecta para mostrar jugadores jóvenes y fortalecer proyectos que buscan continuidad en la Liga 3 del próximo año.

Zona Sur: goles, remontadas y equipos que ilusionan

La emoción también se traslada al sur, donde el panorama está igual de encendido. En Arequipa, Juventud Huracán buscará revertir el 0-2 sufrido ante Amigos de la PNP, con la esperanza de contar con el empuje de su público para lograr la hazaña. Los arequipeños, que fueron protagonistas en ediciones pasadas, confían en la experiencia de su plantel para intentar una remontada histórica este domingo desde las 1:00 p.m. en el Estadio La Tomilla.

Por su parte, Defensor Patibamba recibirá este domingo desde las 3:00 p.m. a Sport Machete en Huancavelica con la obligación de ganar, luego de caer en la ida. Los locales son fuertes en casa y han demostrado garra en cada presentación, por lo que no se descarta un desenlace dramático.

Más al sur, Cultural Huancarama llega con tranquilidad tras su goleada 4-0 sobre San Martín Tours, aunque el partido de vuelta a disputarse en Juliaca desde las 3:00 p.m. no será fácil. La altura, el frío y la presión del público podrían complicar lo que parece una clasificación asegurada. En tanto, Diablos Rojos de Juliaca, tras su contundente 3-0 ante FC ANBA, buscará confirmar su pase en condición de visitante, cuando cierre la jornada de los cuartos de final a las 3:30 p.m. en el Estadio IPD de Huancavelica, todo esto sabiendo que un gol fuera de casa puede sentenciar la serie.

